La Justicia platense revocó la millonaria inhibición de bienes que alcanzaba a Scioli

Lo había dispuesto una jueza ante el pedido del fiscal que investiga presuntas irregularidades en su gestión

El ex gobernador Scioli, beneficiado por una resolución judicial

La Justicia platense hizo lugar al pedido de la defensa del ex gobernador Daniel Scioli y revocó la millonaria inhibición de bienes que le fijara un tribunal de primera instancia en el marco de la causa en la que se investigan presuntas irregularidades en la ejecución y contratación de obras durante su gestión.

La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal resolvió rechazar la medida fijada por la jueza de Garantías Marcela Garmendia -que había establecido la inhibición en 189 millones de pesos a pedido del fiscal que interviene en la causa Alvaro Garganta- que alcanzaba también al ex ministro de Salud Alejandro Collia y al empresario Ricardo Miller.

En su apelación, los abogados de Scioli -Alfredo Gascón y Miguel Molina- no sólo sostuvieron que esa decisión “es improcedente” sino también la calificaron de “temeraria” porque “no guarda relación con la imputación y el presunto perjuicio” al Estado.

El fallo firmado por los magistrados Raúl Dalto, Fernando Jorge Mateos y María Silvia Oyhamburu hizo lugar a los recursos interpuestos por los defensores y revocar por mayoría -Oyhamburu votó en disidencia- la inhibición general de bienes de los imputados.

La causa que lleva adelante el fiscal Alvaro Garganta investiga presuntos hechos de corrupción en la adjudicación de la construcción de las Unidades de Pronta Atención (UPA). Concretamente, la Justicia tiene bajo la lupa quince obras públicas por un monto total de 189.200.000 pesos.

A Scioli y Collia se los acusa de presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública en concurso real con tráfico de influencias pasivo y activo con “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

El fiscal Garganta busca saber si en la gestión de Scioli se benefició con contratos de obra pública a la constructora Miller Building International SA, la empresa que construyó las UPA con fondos públicos provinciales.

ALQUILER

Además, en la causa se investiga si, al mismo tiempo, la constructora tenía negocios privados con el ex gobernador, ya que le alquilaba un predio para montar un emprendimiento hotelero en Villa La Ñata, Tigre, propiedad de Scioli.

En su descargo, durante indagatoria, por escrito, el actual diputado nacional de Unidad Ciudadana declaró no haber recibido “nunca dádivas de ninguna persona”, en referencia a la acusación de la diputada Carrió.

La Sala III de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal basó su fallo en que el embargo se había dispuesto sobre el monto total de las contrataciones, aunque la UPA se terminaron construyendo y el dictamen del Fiscal de Estado en el sentido de que la imputación no implica necesariamente un daño económico al fisco.

Esta megacausa fue promovida por Carrió y apunta no sólo al ex gobernador sino también a varios de sus ex colaboradores.