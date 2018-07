Denuncian un “ataque mafioso” a un local partidario de Cambiemos

| Publicado en Edición Impresa

El intendente, Julio Garro, salió ayer a calificar de “ataque mafioso” el incendio que en la madrugada del lunes sufrió un local de Cambiemos ubicado Altos de San Lorenzo y cuyo incidente ahora investiga la Justicia.

El inmueble alquilado por la alianza gobernante está ubicado en 73 y 22 y, según pudo saber este medio, poco después de las 3 de la mañana comenzó a arder provocando pérdidas totales de lo que había en su interior.

Luego de realizada la denuncia y mientras la Justicia investiga lo ocurrido, por las redes sociales, el propio Intendente sugirió que el siniestro tuvo características intencionales.

“Los intolerantes no nos van a detener, son representantes de una vieja política que buscan intimidarnos con ataques mafiosos”, posteó Garro en sus cuentas de las redes sociales. Y concluyó: “A todos queremos llevarles el mismo mensaje: no vamos a aflojar”.

Si bien el jefe comunal no salió a acusar a ningún sector en particular, su mensaje en las redes fue más que elocuente respecto a las sospechas de que el incendio del lugar fue “intencional”, aunque no abundó al respecto.

A LA MADRUGADA

Consultado por EL DÍA, el delegado municipal de Altos de San Lorenzo, Leonardo Villafranca, contó que si bien resta conocer los resultados periciales, el lugar no contaba con gas y “se descartó que haya habido algún tipo de desperfecto eléctrico”.

“Una vecina, que fue quien me llamó y llamó a los bomberos, contó que escuchó primero un golpe, luego un ruido y luego comenzó el fuego, así que no descarto que alguien haya tirado algo adentro” para provocar el incendio, indicó el funcionario.

Villafranca contó que hace dos años se hace cargo de la delegación municipal de Altos de San Lorenzo y que si bien en el inicio la convivencia política en esa localidad fue “difícil” también afirmó que actualmente no existen grandes conflictos entre militantes de distintos sectores.

Al hablar sobre los daños sufridos, el delegado narró que el fuego y el calor afectaron todo el local. “A pesar de que los bomberos vinieron rápidamente perdimos mobiliario como mesas y sillas, computadoras, pelotas y material deportivo para trabajo social que hacemos con los chicos del barrio”.

Ahora se espera que para los próximos días los peritos de la división de Bomberos determinen el inicio del foco ígneo para confirmar lo que el jefe comunal ya dio como un hecho.