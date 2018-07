Investigan una violenta toma de tierras a fuerza de palos y machetes en Los Hornos

Los vecinos de la zona están asustados, recurrieron a la Justicia y buscan recuperar un predio que se utilizaba como espacio recreativo

No importa si se trata de un terreno enorme o un diminuto retazo de manzana; si tiene como dueño a un particular o al Estado -es decir, pertenece a todos-; si está abandonado, si tiene uso agropecuario o si la comunidad decidió su preservación como espacio recreativo para los más chicos, tantas veces postergados a pesar de ser la clave de la buena salud de una sociedad. Los lotes inhabitados de la Ciudad son materia de disputa, y por estos días se vive un conflicto relacionado con el tema en 153 entre 74 y 75 de Los Hornos.

En esa cuadra existe desde hace más de una década una cancha de fútbol, humilde y despareja pero equipada con arcos de metal, que es el único espacio verde en medio de una urbanización “espontánea” nacida al calor de sucesivas tomas y usurpaciones protagonizadas por inmigrantes, en su mayoría oriundos de Paraguay, de acuerdo con su propia caracterización.

Una vez construidas sus primeras viviendas en los campos comprendidos a grandes rasgos entre 74, 76 152 y 155, al sur del barrio Las Palmeras y sobre las nacientes de uno de los principales brazos del arroyo Regimiento, los vecinos quisieron que los nenes del barrio tuvieran donde jugar, donde festejar cada Día del Niño y organizar festivales solidarios.

Eso duró hasta el jueves, cuando una patota de hombres armados con palos y machetes, cuanto menos, irrumpió con violencia en el modesto estadio de unos sesenta metros por treinta, y decretó el final de toda actividad.

Liderados por un ex presidiario “que hace diez días estaba ‘adentro’”, según relataron los vecinos y confirmaron fuentes policiales, los intrusos comenzaron a subdividir el terreno, armar carpas y levantar casillas.

“Vinieron por primera vez el jueves a las dos de la tarde, toda gente de la zona con prontuario como usurpadores y ladrones, que lamentablemente conocemos bien” relató una de las vecinas damnificadas: “al que les hizo frente, le pegaron machetazos, ladrillazos y lo amenazaron con armas de fuego. Dijeron que ‘se acabó la canchita y esto ahora es nuestro’”.

Tras radicar una denuncia en la UFI N°15, los residentes más antiguos lograron un primer desalojo, con la intervención de efectivos de la seccional 3a de Los Hornos. Pero eso no fue suficiente.

“El sábado, en el entretiempo del partido de Argentina, volvieron, se instalaron y empezaron a tomar represalias al voleo” contaron los vecinos: “le rompieron el negocio a un muchacho en avenida 137, y amenazaron de nuevo a todo el mundo. A la noche toman, se pelean entre ellos, insultan, dijeron que iban a volar a alguna nena si los seguíamos denunciando”.

“Estamos aterrados; la gente no quiere salir de sus casas y dejarlas a merced de esta banda de delincuentes, a la que se sumaron otras personas que no lo son pero les siguen la corriente para agarrar algún lotecito”, concluyeron; “y esto no termina acá porque están planeando tomar tierras más allá de 76 y 153”.

Fuentes con conocimiento de la investigación explicaron que “existe una disputa ya judicializada en torno a terrenos fiscales, con amenazas, golpes y gente armada”.

Además, admitieron que “hay un ex presidiario que salió hace diez días, que quiere adueñarse y ser el más guapo del barrio; como fue detenido y luego liberado, se siente todopoderoso y hace ‘pata ancha’. Ya se han recabado elementos como para actuar si así lo determina la Fiscalía”.