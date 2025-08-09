“Frankenstein” ya causa 48% de los casos de Covid

La Provincia ofreció aumento del 3,2% pero los gremios piden más
Semáforos, siempre en rojo: paciencia para manejar en calles y avenidas
Relatos salvajes por una espiral de violencia que atraviesa la Ciudad
Schiaretti-Randazzo, una sociedad que sigue con Provincias Unidas
Nicoletti encabezó la presentación de los candidatos de Somos
Calle 12 otra vez tapizada con los grafitis: malestar entre comerciantes
Plaza Moreno, epicentro del espectáculo: folclore y atracciones para chicos
Almuerzo: 116º Aniversario de la “Sociedad Cultural lituana Nemunas”
Está abierta la convocatoria para el certamen del cuento corto gauchesco
Un remisero detenido por transportar a una banda para perpetrar un robo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La variante “Frankenstein” del virus SARS-CoV-2 ya provoca casi la mitad de los casos de COVID en el mundo, según informó la Organización Mundial de la Salud (OMS), que agregó que este sublinaje de Ómicron representa, en la actualidad, el 48% de las infecciones registradas.
De esta manera, la nueva cepa, denominada XFG, que se conoce popularmente como Stratus o Frankenstein, se convirtió en las últimas semanas en la cepa predominante del Covid a nivel mundial.
Los datos de la OMS, el crecimiento mostrado por la variante refleja su veloz capacidad de expansión:
El 22 de junio representaba el 28,4% de los casos detectados; el 29 de junio alcanzó el 34,4%; el 6 de julio, el 39,9%; el 13 de julio, el 46,6%, y el 20 de julio trepó al 48,3%.
Debido a esa velocidad de expansión , el organismo internacional la incluyó entre las “variantes bajo monitoreo” y sigue de cerca su comportamiento en Asia, Europa y América Latina.
El organismo indicó , además, que, pese a la capacidad de transmisión de la variante, hasta ahora no se observó un incremento en la gravedad de los cuadros clínicos que provoca.
LE PUEDE INTERESAR
Los números de la suerte del sábado 9 de agosto de 2025, según el signo del zodíaco
Según explican los especialistas, XFG es una subvariante de Ómicron surgida de la recombinación de las cepas LF.7 y LP.8.1.2 a partir de un mecanismo natural propio de la evolución del SARS-CoV-2 por el cual adquiere nuevas características.
Se la conoce popularmente como “Frankenstein” debido a su origen híbrido, como la criatura creada por Mary Shelley.
Aunque no provocó un aumento de las hospitalizaciones o de los cuadros graves que requirieron cuidados intensivos, la nueva variante muestra algunas características en los síntomas que provoca, que los hace singulares.
En este caso, la variante XFG presenta, además de los síntomas habituales del Covid, uno distintivo: la ronquera o pérdida temporal de la voz, un indicador que los médicos comenzaron a reconocer como señal temprana de la infección, según destacó la OMS.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí