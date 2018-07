Juan José Aranguren: "No quería salir del Gobierno"

Esta noche el ex ministro de Energía de la Nación brindó una entrevista televisiva y habló de su salida de la cartera

Hace apenas unas semanas, Juan José Aranguren era desplazado de su posición como ministro de Energía de La Nación, en medio del conflicto por tarifas que se convirtió en una fuerte razón de descontento social.

Esta noche, el ex funcionario se presentó en una entrevista televisiva en La Nación Más y habló de su salida de la cartera. "No quería salir del Gobierno, yo no renuncié", confesó.

El ex presidente de Shell se explayó en ese sentido: "Desde mi punto de vista, ser ministro no es un derecho al cual se pueda renunciar, es un deber, es una obligación, es una responsabilidad, que, en este caso, el presidente Mauricio Macri decidió que no correspondía que continuara".

Y agregó: "(Macri) él consideró que era conveniente que fuera otra persona, otro equipo, el que continuara con la política energética y así se hizo".

Aranguren explicó que el vicejefe de Gabinete Gustavo Lopetegui fue quine le dio la noticia, y que el lunes posterior a su desvinculación se reunió con el mandatario para conocer los motivos de la decisión en detalle.

"También mi estilo de conducción dentro del ministerio de Energía y Minería a lo mejor no dejó muy contentos a los allegados del Gobierno porque el Presidente siempre nos pidió decir la verdad y yo cumplo con eso", reconoció el ingeniero.

Finalmente, cuando le preguntaron qué fue lo más grato de haber sido parte de la gestión del Estado, expresó: La posibilidad de hacer lo que había que hacer, conocer un equipo de gente de primera y que pudimos implementar cosas que son muy relevantes".

Y cerró, en cuanto a lo ingrato: "La hipocresía política es lo más ingrato, que alguno piense en su electorado y que lo que se debe hacer puede posponerse hasta la próxima elección; los tiempos no son iguales en la parte política que en la parte técnica".