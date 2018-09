Norma Sánchez, la física platense que quiere descubrir el origen del Universo

Eminencia científica reconocida en el mundo entero y residente en Francia, dará una serie de conferencias en la UNLP y la UBA. Mañana estará en Ensenada, donde hablará de un nuevo concepto al que llama “tango científico”

"Hay científicos que están sobre- dimensionados y otros que no fueron reconocidos"

RICARDO CASTELLANI

rcastellani@eldia.com

En el patio de la casa está el banco de madera, intacto, de la escuela primaria Nº 2 Hipólito Bouchard de Ensenada donde la doctora Norma Graciela Sánchez (67) comenzó sus estudios, banco que oportunamente le fue obsequiado por la provincia de Buenos Aires. También hay plantas, un viejo automóvil Mercedes de la familia prolijamente enfundado en un cobertor, y miles de recuerdos. De sus padres escuchando tangos que sonaban en la radio; de sus hermanos; de sus raíces.

La doctora Sánchez, licenciada en física egresada de la UNLP, luego doctorada en el Conicet, posteriormente miembro de comités científicos en Francia y, en ese país donde reside desde hace 43 años, fundadora de la Escuela Chalonge de Vega por la que pasaron cuatro premios Nobel, es una eminencia científica reconocida en el mundo entero que hasta supo anticipar algunas de las teorías del famosísimo Stephen Hawking.

Fue en 2004, cuando el físico británico anunció haber descubierto el problema de la paradoja de la información en los agujeros negros que había anticipado a la revista New Scientist. Sin embargo, la doctora Sánchez escribió entonces a los editores de esa revista científica para explicar que, con otro método, ya había llegado a la misma conclusión en trabajos publicados en 2000 y en 2003 en Physical Review. Es que Sánchez, además, fue una de las pioneras en la introducción de la teoría de la unificación de cuerdas para los agujeros negros.

Pero cada tanto, esta notable científica formada en nuestra ciudad vuelve a su terruño de origen para estar cerca de sus raíces. Para mirar de cerca al Normal 1 Mary O. Graham donde realizó el secundario cuando era el “liceo de señoritas”; o por los jardines universitarios de la UNLP donde se formó como científica. “Como ve -le cuenta a EL DIA- soy exclusivo producto de la escuela pública y gratuita”.

Por estos días, la doctora Sánchez se encuentra en su Ensenada natal, con una agenda cargada de compromisos. El 9 de octubre hablará en el Pasaje Dardo Rocha sobre el Modelo Standard del Universo y su relación con cuatro premios Nobel de Física y sobre “Los Agujeros Negros en todos sus estados desde sus orígenes a nuestros días”. El 16 de octubre en el Auditorio del Instituto de Física de la Universidad Nacional de La Plata, IFLP-CONICET-UNLP, sobre “La Física del Universo”, a lo que le seguirán presentaciones en la facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de Buenos Aires.

Pero antes de esto, mañana lo hará en el Centro Cultural “La Vieja Estación” de Ensenada, en las calles Sidoti y Alberdi, donde hablará sobre “Memorias Inéditas. Tango Científico: Recuerdos Olvidados”.

EL TANGO CIENTÍFICO

“El tango científico -explica la doctora Sánchez- es un invento mío que se me ocurrió como una contribución al tango y a la ciencia y como una especie de diversión intelectual, aunque a decir verdad todavía no tengo la ecuación del tango científico (ríe). Porque el tango es, ante todo, un sentimiento, un sentimiento de identidad que Argentina le ha dado al mundo. Es el barrio, las raíces, algo que atraviesa todas las clases sociales. Para mí, es también el recuerdo de mi padre y mi madre escuchándolo. Pero para describir al tango científico debería contar parte de mi vida” (vuelve a sonreír).

Hay muchas cosas que la doctora Sánchez, a lo largo de la charla, irá relacionando con el tango científico. Entre ellas, la Escuela Chalonge de Vega que fundó en Francia y que lleva el nombre de su marido, el doctor Héctor José de Vega, fallecido en 2015.

“Es un centro de excelencia y de vida, un foro internacional de Cosmología y Física donde se avanza y se investiga, por el que han pasado premios Nobel, y donde nosotros somos nuestros propios alumnos”, explica Sánchez.

“Porque en la ciencia -agrega- hay de todo, como en cualquier disciplina. Hay científicos sobredimensionados y otros no reconocidos. El doctor de Vega, por ejemplo, fue un gigante olvidado, según entiendo, que ha hecho trabajos notables sobre Universo y Materia Oscura y ha sido pionero en ondas gravitacionales. También hay premios Nobel que no lo han merecido y otros que sí lo merecieron y no lo obtuvieron. Una vez dije públicamente que hay científicos que se venden por un plato de spaghettis. Y es cierto. Por todo esto el ideal de nuestra escuela es ser inclaudicables, incorruptibles, irreductibles, puros y duros. Esas deben ser nuestras metas y valores”.

LAS RAÍCES

Actualmente, la doctora Sánchez es Directora de Investigación del CNRS de Francia en el Observatorio de París y Directora de la Escuela Internacional Daniel Chalonge-Héctor de Vega, y trabaja en un ambicioso estudio al que llama “El Nuevo Universo”, en el que plantea la pregunta que se hace toda la humanidad, “¿como empezó todo?”.

“Esa es mi gran pregunta, y mi aspiración es tener la respuesta”, afirma.

Para fundamentarlo, baja al llano reflexiones sobre las ondas gravitacionales, los agujeros negros, la inflación en milésimas de segundos y el Big Bang, y hasta la historia misma del Universo a lo largo de sus 13.700 millones de años, con total naturalidad.

Pero es sin embargo su barrio de Ensenada, sus plantas y su banco de la escuela primaria lo que sigue valorando, también, como parte de la ciencia.

“Las raíces son fundamentales -asegura- evitan perder el rumbo y permiten ser uno mismo se esté donde se esté. Porque todo, incluido el mundo científico, que es un microcosmos, está en las personas, en su valor”.