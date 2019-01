"Gio" Simeone marcó dos goles en la goleada de Fiorentina sobre Roma por la Copa Italia

El delantero argentino Giovanni Simeone anotó hoy dos veces en la goleada de su equipo, Fiorentina, sobre Roma, por 7-1 como local, en el partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Italia.

El ex delantero de River Plate y Banfield redondeó la victoria al anotar a los 34 y a los 44 minutos del segundo tiempo tras lo tantos de Federico Chiesa (7m. PT, 18m. PT y 29m. ST), Luis Muriel (33m. PT) y Marco Benassi (21m. ST) en el ganador, al tiempo que Aleksandar Koralov (28m. PT) marcó en el perdedor.

Además, el defensor Germán Pezzella (ex River) integró el once titular de Fiorentina, mientras que Javier Pastore (ex Talleres de Córdoba) y Federico Fazio (ex Ferro) estuvieron en equipo inicial de Roma.

Fiorentina obtuvo seis veces el título de la Copa Italia (1940, 1961, 1966, 1975, 1996 y 2001). Más tarde se enfrentará Atalanta (José Luis Palomino y Alejandro Gómez) contra Juventus (Paulo Dybala).

Mañana: Inter (Lautaro Martínez y Mauro Icardi)-Lazio (Joaquín Correa). Todas las instancias de la Copa Italia se juegan a partido único, a excepción de las semifinales. que se desarrollan con enfrentamientos de ida y vuelta. Juventus es el actual campeón de la Copa Italia y la final de la presente edición se desarrollará el 9 de mayo venidero, en el estadio Olímpico de Roma.