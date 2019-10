Preso por violencia de género se cosió la boca

| Publicado en Edición Impresa

“A mi me apuñalaron el 6 de diciembre del año pasado y lo culparon a mi marido, pero el que lo hizo está de testigo en la causa en vez de detenido”, le aseguró Lorena Rivarola a este diario. Su pareja, identificada como Pedro Fernando Díaz, está en prisión desde el 7 de diciembre por ese hecho y ayer se cosió la boca, en reclamo por “más seguridad” para su familia.

Además, indicó la mujer, “empezó una huelga de hambre para que hagan algo con nosotros, me robaron un montón de veces y me amenazaron”.

Rivarola repitió que cuando el incidente tuvo lugar, en la casa que compartían en 74 entre 23 y 24, “mi marido no estaba presente, vino después”. En esa línea, señaló que “lo metieron preso al otro día, cuando me desperté lo tenía en el quirófano al lado y después no lo vi más”.

Por otro lado, la mujer afirmó que días atrás “me pusieron un arma en la cabeza, estaba con mi nene de dos años”. Esos episodios, sostuvo, están vinculados a la anterior ocupación de Díaz, quien “estuvo detenido antes por otros temas”, añadió.

“Estuve en Melchor Romero viviendo y me tuve que ir. Él lo que quiere es seguridad para su familia, y yo me voy a volver a encadenar en la fiscalía por lo mismo”, remarcó Rivarola.

Por otra parte, indicó que Díaz “hace 11 meses que no ve a su hijo y a mí no me dejan ingresar en la unidad a verlo. Quiero la detención de quien en verdad me atacó”, finalizó.

EL HECHO

Conforme le refirió la víctima a EL DIA, el ataque fue perpetrado por un sujeto que la atracó en su domicilio. “Entraron dos tipos. Uno se quedó de campana en la puerta y el otro entró con un cuchillo. Me pedía plata y decía que no lo mire porque me iba a apuñalar. Cuando me llevó a la pieza y el nene se despertó empezamos a forcejear y me hirió”, contó Rivarola. Según sus dichos, Díaz la encontró sangrando al llegar, tras ir a ver un partido de Gimnasia.

“Me estaba sacando a la calle para esperar la ambulancia y vino un patrullero. Los policías le dijeron que esperemos adentro. Luego vino la ambulancia y me llevaron. Ahí apareció alguien que denunció a Pedro por el ataque”, agregó. Rivarola, reconoció que hay antecedentes de violencia con su pareja, pero que en este caso “acusaron mal”.