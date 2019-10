Pese a las ventas del Central el dólar oficial superó los $63 y el blue, los $70

La autoridad monetaria vendió U$S 270 millones, pero no pudo contener la suba del billete estadounidense. La demanda continúa en ascenso y ahora se suman los que retiran depósitos para comprar en el paralelo

| Publicado en Edición Impresa

El dólar para la venta al público avanzó 97 centavos, cerró a $63,34 promedio y marcó un nuevo máximo, en una jornada en la que el Banco Central vendió U$S270 millones.

En tanto, en el sector mayorista la moneda norteamericana subió 45 centavos y finalizó a $59,45.

El dólar contado con liquidación (CCL) cuya operatoria cierra más tarde, en coincidencia con el mercado bursátil, se vendía a $76,60, mientras que el dólar MEP ó Bolsa cotizó a $73,00 lo que representó una suba del 1,9 por ciento y 1,8 por ciento, respectivamente. Y el dólar blue o paralelo subió por encima de los 70 pesos.

En cuanto a la tasa de política monetaria, el Central dejó sin cambios la tasa de interés de las Leliq, al convalidar el mismo valor que mantiene desde el lunes de 68,003 por ciento.

El analista financiero, Christian Buteler, señaló que “han sido jornadas muy complicadas. Hoy [por ayer] el Banco Central es prácticamente el único oferente. Lo que todo el mundo prevé es que la semana que viene, pasadas las elecciones, haya alguna ampliación del cepo o medida de más restricciones como para que el Central no tenga que seguir vendiendo tantos dólares”.

Además, señaló que el valor real del dólar “es el que está en los mercados que no están regulados ni tienen cepo”, como el dólar blue o el contado con liquidación.

En relación a la cotización que tiene el dólar consideró que la divisa no está barata “ni en relación a los sueldos, ni tampoco en relación a los precios de la Argentina. El dólar está siendo más que competitivo en cuanto a su precio. El problema es que no tenes dólares, tenés muchos pesos y la gente no quiere pesos. Bajo ningún punto de vista podemos hablar de un atraso cambiario”.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, indicó que la divisa norteamericana operó “nuevamente muy demandada” y con gran dispersión en los precios por efecto de la estrategia de intervención oficial.

“El Central volvió a implementar el sistema de subasta de divisas con el propósito de dar liquidez al mercado, en un escenario de muy pobre oferta genuina”, detalló.

En el total de las cuatro subastas que la entidad monetaria realizó durante la rueda, adjudicó US$ 346 millones.

Quintana resaltó que el volumen negociado en la fecha es el más alto desde fines de julio de este año “y traduce el significativo esfuerzo oficial para abastecer la demanda de divisas”.

El volumen operado en el segmento de contado fue de US$1.004 millones y no se registraron operaciones en el sector de futuros MAE.

En el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 726 millones, un 7 por ciento menos que ayer.

RETIRO DE DEPÓSITOS VAN AL DÓLAR

En los últimos días se observó la presencia de mucho público en las sucursales. Se observan, nuevamente, retiro de los depósitos en dólares, tanto para llevarlos a caja de seguridad como para volcarlos en el mercado informal o blue, donde se puede hacer una diferencia de hasta el 12 por ciento.

Por eso para controlar el dólar el Banco Central se vio obligado a ir incrementando el volumen de ventas.