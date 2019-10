Son argentinos los autores de la amenaza de un tiroteo en California en el estreno de "Guasón"

Son dos jóvenes hermanos que viven en la provincia de Córdoba. El FBI detectó el mensaje en un sitio en Estados Unidos y puso en marcha la investigación que en horas llegó a la Argentina

Dos estudiantes universitarios cordobeses, hermanos entre sí, fueron identificados como los presuntos autores de una amenaza terrorista detectada por el FBI y publicada en un blog de Estados Unidos, donde se anunciaba que habría un tiroteo en California durante el estreno de la película "Guasón", informaron hoy fuentes judiciales,

El hecho llegó a conocimiento de la Justicia cordobesa ayer, luego de que el FBI se contactara con la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires y desde allí tomara intervención la Unidad de Cibercrimen de la Procuración General de la Nación.

"Fue muy insólito. Recibimos ayer al mediodía, cerca de las 12hs., una comunicación de Buenos Aires, de la Unidad de Cibercrimen, comentando esta situación que nos sorprendió mucho", manifestó el fiscal federal de Córdoba Gustavo Vidal Lascano en declaraciones a la prensa.

Según explicó el funcionario judicial "se había publicado en un blog de Estados Unidos, en idioma inglés, una advertencia o amenaza acerca de que el día del estreno de la película Guasón iba a haber un tiroteo en la ciudad de Los Angeles".

"A raíz de esto, el FBI comienza a investigar y determina que esa amenaza venía de Córdoba, Argentina", añadió Vidal Lascano al explicar cómo llegó el caso a la fiscalía a su cargo. "Era casi ciencia ficción lo que estaba recibiendo pero no podíamos de ninguna manera soslayar la situación", agregó.

Fue entonces que en el marco de la pesquisa se ordenaron diversas diligencias, entre ellas un allanamiento en que se realizó ayer el bario Nueva Córdoba, puntualmente en un departamento situado en el Boulevard Illia, donde viven dos jóvenes hermanos de entre 18 y 22 años. "Son dos jóvenes estudiantes universitarios, hermanos y uno de ellos estudia algo vinculado a la confección de páginas web", detalló el fiscal, quien indicó que "no se ordenó su detención, pero se secuestraron una serie de elementos, como celulares, notebooks y elementos informáticos".

Para Vidal Lascano "seguramente han sido ellos los autores de esta situación", aunque consideró que lo más probable es que "se trate de una irresponsabilidad" y no de un "acto terrorista".

Si bien no fueron detenidos, los jóvenes quedaron sujetos a una investigación por presunta intimidación publica, dijo el funcionario judicial. "La policía nos informó cuál era la situación al entrar al departamento, aparentemente no se trata de dos terroristas cordobeses, son chicos muy jóvenes de 18 y 22 años, son hermanos, no se trataría de una situación de estas características, lo que pasa es que esta irresponsabilidad puede tener esta clase de consecuencias, sobre todo en un país que está sensibilizado por estas situaciones", consideró el fiscal.