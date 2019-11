Banfield “taladró” la ilusión de Lanús, se quedó con el clásico y ¿Falcioni renuncia?

Banfield derrotó en el “Clásico del Sur” a Lanús por 1 a 0, en La Fortaleza, con el gol de Julián Carranza, a los 6 minutos del complemento.

Además, el defensor Renato Civelli se fue expulsado a los 13 minutos de la segunda mitad.

Julio César Falcioni, el técnico, sorprendió con sus declaraciones, al expresar ayer después del clásico que “pude haber dirigido mi último partido”. “Tengo que consultar con la familia pero tal vez me retire y me dedique a ser manager. Me parece lindo que sea un día como hoy (por ayer) por el triunfo contra Lanús”. Banfield (13 puntos) consiguió un triunfo clave en la pelea por salvarse del descenso, a la vez que Lanús (25 unidades) perdió la chance de escaparse en la punta y cedió un invicto de 10 encuentros.

Lanús tuvo más la pelota pero lejos estuvo de traducirlo en situaciones de peligro en el arco del colombiano Arboleda. De hecho, el local solamente estuvo cerca en una pelota parada que José Sand no conectó, a los 18 minutos. El Taladro cambió su cara en el complemento, con una presión alta en la salida de Lanús, consiguió rápido su premio por medio de Carranza, que definió después de un centro de Luciano Gómez. A pesar del golpe, Lanús reaccionó con la expulsión de Renato Civelli pero se encontró en las dos posibilidades claras con la figura de Arboleda y también se topó con sus propias limitaciones ofensivas.

Lanús tiró toda la carne en el asador; mientras que Banfield se cerró muy bien atrás y jugó contra la desesperación del local.