Con Messi y Agüero desde el arranque, la Selección cierra el año enfrentando a Uruguay

La Selección Argentina se despedirá hoy del 2019 enfrentando a Uruguay desde las 16:15, en Tel Aviv (Israel), con la presencia de Lionel Messi y Sergio Agüero desde el arranque. El israelí Roi Rainshriber será el encargado de impartir justicia y TyC Sports estará a cargo de la televisación.

Si bien se trata de un partido amistoso, en Israel hay muchísima expectativa por ver a Messi en cancha. El año pasado se habían quedado con las ganas en la previa del Mundial de Rusia tras la suspensión de un amistoso por razones de seguridad.

A pesar de la escalada de violencia de los últimos días en la región, la organización garantizó la disputa del partido y el partido se jugará con el estadio a tope de su capacidad (29 mil espectadores). Se espera mucha presencia de las fuerzas de seguridad de dicho país.

En cuanto a lo futbolístico, el seleccionado nacional comandado por Lionel Scaloni buscará repetir la actuación del pasado viernes frente a Brasil (triunfo por 1-0) y terminar el año con una nueva victoria ante otro clásico rival.

En relación al once inicial, el DT albiceleste ayer indicó: “Lionel Messi y Sergio Agüero juegan mañana (por hoy). No me atrevo a confirmar mucho más, recién se cumplen 48 horas del partido que jugamos con Brasil”.

Por otro lado, agregó: “Me gustaría poner en cancha a un equipo bastante fresco, que esté al 100 por ciento en la parte física. Pero no diferirá mucho de lo que fue la formación del viernes”.

En relación a las bajas, la única confirmada es la de Lucas Ocampos por una lesión muscular en su pierna izquierda. El ex Quilmes y River Plate y actual futbolista de Sevilla español fue una de las figuras del seleccionado en los tres partidos que disputó (Alemania, Ecuador y Brasil) y fue elogiado por Messi quien calificó su “aparición” como “extraordinaria”.

Por otro lado, Scaloni también aseguró en la conferencia que hoy frente a la Celeste le dará minutos a varios futbolistas que no participaron del duelo ante Brasil. “Como es el último amistoso antes de las Eliminatorias, creo que podemos tomarnos el atrevimiento de ver a algún jugador más”, indicó.

En cuanto a Uruguay, el entrenador argentino dijo: “Es una Selección que está entre las mejores del mundo. Tiene mezcla de juventud y experiencia de primer nivel. Soy un admirador de la idiosincrasia del jugador uruguayo”.

“BALANCE SUMAMENTE POSITIVO”

Al tratarse del último partido del año, Scaloni hizo un balance de lo ocurrido en el 2019 para la Selección Argentina y dijo que el resultado es positivo. Además comenzó a poner la cabeza en las Eliminatorias para el Mundial 2022.

“El balance es sumamente positivo. Intentamos aumentar la cantidad de jugadores a la Selección y conformamos una buena base, con otros que ya la dieron bastante a esta camiseta”, aseguró el DT argentino.

“En la Copa América (Brasil) estuvimos bien, pero nos hubiese gustado terminar de otra manera” se lamentó Scaloni, respecto de que el conjunto albiceleste logró el tercer puesto, tras doblegar a Chile por 2-1 y después de perder la semifinal ante Brasil (0-2).

En lo que va de la campaña 2019, el seleccionado argentino animó 14 encuentros, incluidos los seis oficiales por Copa América, entre junio y julio pasado.

El equipo de Scaloni ganó 8 (1-0 a Marruecos; 5-1 a Nicaragua; 2-0 a Qatar; 2-0 a Venezuela; 2-1 a Chile; 4-0 a México; 6-1 a Ecuador y 1-0 a Brasil) empató 3 (1-1 con Paraguay (0-0 con Chile y 2-2 con Alemania) y perdió los otros tres (1-3 con Venezuela; 0-2 con Colombia y 0-2 con Brasil).