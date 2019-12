Bronce para alumnos de la Ciudad en una prueba internacional de Matemática

En un 2019 repleto de premios para la delegación de estudiantes platenses que participan en olimpíadas matemáticas, el año cierra con más medallas para los jóvenes de la Ciudad que se destacan en la disciplina. Y es que en la última prueba anual, la X Olimpíada Matemática Rioplatense, Charo Morencos (16), alumna de 5º año del Colegio San Simón, y Joaquín Inama (17), de 6º de la escuela René Favaloro del Club Gimnasia y Esgrima La Plata, se quedaron con el bronce correspondiente a su nivel.

De la competencia, que se realizó la semana pasada en la localidad bonaerense de Victoria, participaron 67 adolescentes de Argentina, Brasil, México, Paraguay, Perú y Uruguay, quienes llegaron a esta instancia tras haberse consagrado campeones en sus países.

Joaquín y Charo se metieron la clasificación en el bolsillo luego de subirse al podio de la Olimpíada Nacional de la Falda, Córdoba, donde, tal como informó este diario, él resultó campeón y ella segunda subcampeona.

Esta vez, para quedarse con las medallas de bronce, los jóvenes debieron sortear dos días de pruebas durante tres horas y media: cada una con tres problemas de alta dificultad. Y lo lograron: Joaquín en el nivel 3 (6º año) y Charo en el nivel 2 (4º y 5º año).

Para la alumna del San Simón -la única mujer premiada en su nivel- fue una grata sorpresa: “Volver con el bronce era algo que no esperaba, superé mis propias expectativas”, dijo en diálogo con EL DIA, sin dejar pasar “la poca participación de mujeres” en competencias de este tipo. Más allá del lauro, Charo destacó la otra gran cosecha: “Fue una experiencia hermosa, porque compartí prueba -y conviví- con gente de otros países. Me volví con la alegría de haber formado un montón de amigos. Creo que es un aprendizaje para la vida, porque me comuniqué con chicos y chicas que no hablaban mi idioma, aprendí a enseñar juegos de otra forma, no paré de reírme un minuto”. Y en el recuerdo la adolescente volvió a sonreír, reafirmando que, contra lo que se cree, una prueba matemática puede ser el ámbito propicio para la diversión: “Fue una competencia realmente increíble”, subrayó.

“El certamen rioplatense es complicado, así que voy a intentar un buen resultado, a pesar de la dificultad”, había dicho Joaquín Inama a este diario el mes pasado. De manera que también para él la premiación fue totalmente inesperada: “Cuando me enteré que había ganado el bronce no lo podía creer, porque esto significaba haber sacado un puntaje mayor que el de la mitad de los participantes”, explicó, mientras destacó que “los otros competidores eran de alto nivel”.

Como se dijo, esta fue la última olimpíada matemática de un 2019 en el que los alumnos platenses se subieron varias veces a los podios nacionales e internacionales. Entre ellos, el de la mencionada competencia cordobesa en la que, además de Morencos e Inama, Malén Arias (Colegio Garicoits) se hizo con una mención especial. También, este fue el año en el que María de los Milagros Elizalde (Colegio Nacional) obtuvo medalla de oro en la Olimpíada Iberoamericana de Mayo y plata en la Iraní de Geometría. En esta última prueba, a su vez, Martina Pesce (Corazón Eucarístico de Jesús), Inama y Morencos cosecharon medallas de bronce.