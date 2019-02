La pulseada por la candidatura reaviva la interna en el peronismo de la Provincia

El kirchnerista Secco le bajó el pulgar a Insaurralde y dijo que Cristina tiene que elegir entre Kicillof y Magario para enfrentar a Vidal

| Publicado en Edición Impresa

La pelea por la candidatura a la gobernación bonaerense que se instaló en el peronismo de la Provincia reavivó en los últimos días las tensiones internas en la fuerza, entre los intendentes que comenzaron a alinearse detrás de una posible postulación de Martín Insaurralde y otro sector que empuja opciones como la del ex ministro de Economía K Axel Kicillof o la matancera Verónica Magario.

Luego de que en la reunión del PJ bonaerense, el sábado pasado en Santa Teresita, se acordara “sacar a la cancha” las precandidaturas a Gobernador, en los últimos días las voces a favor de uno y otro se multiplicaron.

Por un lado, en una especie de “operativo” clamor, un amplio número de intendentes salió a instalar la candidatura de Insaurralde como la mejor opción. Al lomense lo respaldaron públicamente Gabriel Katopodis (San Martín), Mariano Cascallares (Almirante Brown) y Juan Zabaleta (Hurlingham). También se plegaron Juan De Jesús (La Costa) y otros dos del interior: Gustavo Arrieta (Cañuelas) y José Nobre Ferreira (Guaminí).

Enfrente, la figura del ex ministro de Economía fue instalada por la propia la ex presidenta Cristina Fernández, quien lo considera un buen candidato, entre otros puntos, por el alto nivel de conocimiento en la Provincia.

En ese marco, Kicillof sumó ayer el respaldo de un intendente K que, al mismo tiempo, le bajó el pulgar a Insaurralde. Se trata del ensenadense Mario Secco, quien elogió a Kicillof y a la matancera Magario, sin mencionar a Insaurralde. El jefe comunal aseguró en ese marco que es Cristina Fernández quien tiene que elegir el nombre para enfrentar a María Eugenia Vidal y cuestionó un acercamiento con Sergio Massa.

“Hay buenos candidatos a gobernador. Verónica Magario me parece espectacular, Axel Kicillof tiene una capacidad y una llegada a la gente muy fuerte”, lanzó.

Tras reiterar que le gusta tanto el ex ministro de Economía como la intendenta de La Matanza para enfrentar a Vidal en octubre, confió en que la ex presidenta será quien ponga al próximo candidato a gobernador. “Cristina en provincia de Buenos Aires supera el 40% de los votos, ella pone el próximo gobernador, no tengan dudas”, dijo .

FÓRMULA DESMENTIDA

En medio de esas especulaciones se instaló una versión que señalaba supuestas negociaciones abiertas entre el peronismo de la Provincia y el massismo. Y se mencionó, incluso, una hipotética fórmula para la Gobernación con Martín Insaurralde y Malena Galmarini, la esposa de Massa.

Ayer, fuentes del massismo salieron a desmentir esas versiones. “Son especulaciones que no tienen sentido”, dijeron en el Frente Renovador.