Murió en Malvinas y su madre recibió su carta 37 años después

Llegó a sus manos a través del hijo de un suboficial que la había guardado todo este tiempo por no haber encontrado a la familia

Jorge Ludueña había nacido en Las Varillas, una pequeña localidad cordobesa, y tenía 19 años cuando en mayo de 1982 murió en Malvinas como resultado del frío extremo y la mala alimentación. Durante ese calvario que fue para él la guerra sólo escribió una carta contándole sus penurias a su familia, una carta ajada que su madre acaba de recibir 37 años después.,

La carta de su hijo le llegó a Manuela Roldán días atrás de la mano de los hijos del suboficial principal Miguel Ángel Gaete, otro ex combatiente fallecido hace cuatro años. Estos la hallaron durante una mudanza en Santo Tomé, Santa Fe. La tenía entre sus pertenencias porque nunca había logrado encontrar a la familia de su compañero.

“Es lindo, pero también me da mucha tristeza y bronca no haberla recibido antes. Esto me hace revivir todo”, confesó con angustia la mamá del ex combatiente cordobés, que hoy tiene 77 años de edad.

Según pudo saber, su hijo le escribió aquella carta desde las islas pero nunca logró enviarla. En ella mencionaba a sus padres, tíos, abuela y a su hermana. “Estoy bien, pero aquí hace mucho frío y la comida es muy poca”, le contaba en varios pasajes pidiéndole que le enviara “el pulóver y un par de medias” junto con “masitas y chocolatines”.

Aquella carta, escrita con letra temblorosa acaso por el frío, quedó entre sus pertenencias al morir y fue guardada por el suboficial Gaete con la intención de entregársela en mano a los padres de su compañero al regresar, pero nunca los encontró.

“Siempre quiso entregárselas pero no quería hacerlo por correo porque temía que no llegara”, contó su hijo Héctor, quien tomó la decisión de rastrearlos.

La redes sociales y el contacto de un sobrino de Manuela con ex combatientes facilitaron el encuentro, cuatro años después de que Miguel Angel Gaete muriera.

El hijo del suboficial fallecido publicó en Facebook los nombres de los familiares que el soldado nombraba en su carta y poco después su posteo llegó hasta el sobrino de la mujer.

“Queridos padres: Les escribo estas líneas, para decirles que estoy bien y espero que sepan dónde estoy y que no se hagan problemas porque no va pasar nada, rogándole a Dios. Estas líneas son para contarles que aquí hace mucho frío y que la comida es escasa y espero que esto termine pronto así estás más tranquila. Te cuento que el mes pasado nos pagaron el sueldo y cada uno sacó 20 millones y que pagan todos los fines de mes. Pero mandame el pulóver y un par de medias porque vamos a salir de licencia, todos los fin de semana si salimos de esta”, les contaba en la carta el soldado, quien falleció un mes antes de la rendición.

Aunque felíz de que la carta haya llegado finalmente a sus manos, a Manuela la angustia no saber cuánto tiempo estuvo sufriendo de frío y hambre su hijo hasta morir porque la carta no está fechada.

“Es mucha emoción, la carta está tan bien escrita, redactada, ver esa carta me hace pensar dónde estaría escribiendo él para mí, para su papá, que murió a los diez años de la guerra, para sus tíos y para su sobrinita”, dice la mamá.

Su voz se quiebra cuando evoca al hijo. Dice que lee la carta todos los días. “Siempre la leo y la voy a hacer un cuadrito para tenerla siempre a la vista. Siento mucha tristeza y un poco de alegría porque tengo algo que él tocó, que tuvo en sus manos”, reconoció Manuela Roldán.