Preocupación vecinal por juegos rotos y abandono en plazas y parques de la Ciudad

Desde la Municipalidad aseguraron que hicieron un relevamiento y comenzarán a reemplazar en distintos paseos el equipamiento

Si hay lugares que deberían ofrecer seguridad a los niños son las plazas. Sin embargo, en numerosos espacios verdes platenses, históricamente muy concurridos incluso, los juegos infantiles representan más un peligro que una alternativa de esparcimiento para los chicos. El déficit fue señalado en los últimos días por distintos vecinos que reclaman mejoras de ese sector tan importante de los lugares de uso público urbano. En gran medida, el origen del deterioro de esas instalaciones se debe al vandalismo, un accionar que parece imposible de frenar.

En estos días, según se indicó desde el Municipio, arrancó un plan de reacondicionamiento de espacios públicos y el proyecto incluye la renovación de los juegos infantiles.

Una recorrida por los diferentes espacios verdes da cuenta de las malas condiciones de los lugares donde los más chicos juegan: hamacas, subibajas, toboganes, pasamanos y calesitas se ven, en muchos casos, destrozados, a tal punto que sólo queda una parte del juego adosada al suelo, con salientes listas para lastimar a cualquiera que se acerque o clavos oxidados.

La falta de mantenimiento del equipamiento destinado al entretenimiento de los niños de la Ciudad se advierte en casi todas las plazas y los parques, sin distinción de zona, pues los juegos se ven rotos, gastados o vandalizados tanto en los barrios céntricos como en las localidades de la periferia.

“Los juegos están destruidos y es un peligro para los niños. Los vecinos queremos que los arreglen para su seguridad”, planteó un vecino preocupado por el estado del equipamiento infantil de plaza Matheu -1 y 66-. Y es que el sector de ese espacio verde al que concurren los más chicos tiene parte de la propuesta lúdica destruida, con estructuras de hierro quebradas que dejan ver el filo metálico con su consecuente riesgo para los pequeños visitantes y hasta “arreglos” provisorios para los cuales se apeló a “unir” las partes que separó una rotura con cinta plástica.

También en el casco céntrico de la Ciudad y dentro de un parque muy visitado por el público infantil, el Saavedra no muestra justamente su mejor cara en el sector de los juegos. Ese hecho despertó la crítica de algunos vecinos y de un abuelo en particular a quien el paseo con su nieta le quitó todo el entusiasmo que llevaba. “Después, si no arreglan los juegos, hay que lamentar que un chico se lastime. Hay que mantenerlos”, indicó.

Otro espacio público céntrico, la plaza Olazábal -7 y 38- también es blanco de reclamos por las condiciones que se presenta. En ese caso, además de los juegos, cuyo estado deja mucho que desear, las quejas se acumulan por las farolas (la mayoría de las luminarias tiene los cables de la conexión eléctrica suelta, al aire libre y muchas de ellas no encienden a la noche); y por los bancos, que están rotos o directamente faltan y “si una va con un chico no se puede ni sentar”, aseguró una vecina que pasea en ese lugar los perros. “Los subibajas son nuevos, los instalaron hace unos quince días; pero el pasamanos, por ejemplo, está destruido, tanto que se mueve, lo que es muy peligroso”, añadió la joven.

Según precisó la vecina, de los dos sectores de la plaza el que peor se ve es el que da hacia la calle 8 porque a la falta de mantenimiento general se le agregan dos enormes pérdidas de agua que llevan tiempo sin solución.

Ya más allá del casco urbano, concretamente en 88 y 117 -Barrio Jardín-, las instalaciones destinadas a los chicos no se pueden usar por las “pésimas” condiciones en que se encuentran, remarcaron los vecinos de la localidad de Villa Elvira, asiduos visitantes de ese espacio. ”Exigimos mejoras -plantearon-; nosotros también somos contribuyentes”.

Un plan de mejoras

La Municipalidad de La Plata proyecta la creación de 50 nuevas plazas en espacios verdes de la Ciudad, como así también la instalación de 350 nuevos juegos para entretenimiento de los chicos. “El vandalismo genera gastos millonarios todos los meses”, resaltaron, en ese sentido, fuentes de la Comuna.

Según se informó, recientemente se puso en marcha un plan integral de renovación de plazas y parques que contempla el reacondicionamiento de la totalidad de los espacios verdes de las 25 localidades del Partido, cerca de 177 sitios.

En ese marco, la Secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental realizó un relevamiento de juegos rotos y deteriorados, los cuales serán reparados a nuevo o reemplazados, según el caso.

“Tenemos prevista la instalación de 350 juegos nuevos, de tipo plaza infantil, aeróbicos y deportivos; además de 350 bancos de hormigón en todos los mencionados espacios”, dijo el secretario del área, Marcelo Leguizamón.

Al mismo tiempo, prevén la creación de 50 espacios verdes nuevos por fuera del casco urbano, lo que representa sumar un promedio de dos nuevas plazas por localidad, con juegos, mobiliario urbano, forestación e iluminación.

En el casco urbano

Con respecto al mantenimiento de las plazas y parques del casco urbano, Leguizamón remarcó que “las tareas de mantenimiento se realizan a diario, pero hemos visto incrementado de forma notoria los actos vandálicos que dañan y destruyen los juegos, bancos y cestos que se encuentran en el espacio público”.

En esa línea, el funcionario lamentó que “el vandalismo genera pérdidas millonarias”, porque, señaló, “se destina mucho dinero a la reparación de los daños y eso podría ser utilizado para la creación de nuevas plazas, a la compra de más juegos para niños y a la adquisición de más luminarias led”, consideró.

Leguizamón admitió que “los sitios más atacados son Plaza Olazábal, en la que repusimos los juegos en más de tres oportunidades en pocos meses, el Parque Saavedra y el Paseo del Bosque”.