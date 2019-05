La inflación y la devaluación ponen en jaque los haberes de los profesionales retirados

La situación encendió la luz de alarma entre aportantes activos y beneficiarios. Se abre el debate por el futuro del sistema previsional

La inflación y la devaluación del peso en 2018 y lo que va de 2019 formaron un combo traumático para la mayoría de los haberes. Un sector que está muy preocupado es el de los jubilados profesionales, en el que sus haberes promedios rondan entre los 13 y 30 mil pesos. En casi todos los casos hay inquietud y no son pocos los que se movilizan para lograr mejoras inmediatas en sus ingresos.

Cada caja previsional de los profesionales tiene su sistema de aportes y beneficios. Una especie de “moneda” propia. En buena parte depende de la actividad profesional que se desarrolló durante los años laborales, pero también hay sistemas de aportes y jubilaciones mínimas que, por los efectos de la crisis económica, encienden la luz de alarma y están muy por debajo de una canasta básica.

Algunos ejemplos. Una jubilación promedio de la Caja de Ingenieros, Agrimensores, Arquitectos y Técnicos ronda entre los 12 y 14.000 pesos; los odontólogos poco más de 13.000 pesos; en el caso de los abogados, está entre los 27.000 y 28.700 pesos; los médicos aprobaron un aumento que llevan a las jubilaciones a unos 30.000 pesos mensuales: y los profesionales que aportan a la Caja de Ciencias Económicas perciben haberes cerca de 16.000 pesos.

Hay que dejar en claro que se trata de cifras que son orientativas, ya que puede haber beneficiarios que cobran un poco menos o algunos que por el sistema de aportes de cada caja puntual pueden subir los beneficios hasta 82.000 pesos, como ocurre con algunos abogados. Lo cierto es que la inquietud entre los beneficiarios y profesionales activos es creciente.

Por lo que se percibe en diferentes sectores aquella la idea de que quienes están en plena actividad se empiezan a preocupar poco antes de pasar a jubilarse va diluyéndose, porque hay diferentes profesionales que comienzan a movilizarse en plena trayectoria profesional por su futuro como jubilados, vislumbrando un horizonte no muy alentador.

El caso de los médicos es uno de los ejemplos más claros de movilización de profesionales activos que buscan mejoras en el corto, mediano y largo plazo.

En la última asamblea extraordinaria que se realizó en la Caja de Médicos, un grupo de profesionales se movilizó para objetar el sistema de aportes, como así también mayor apertura en la información que brinda la entidad profesional. En esa asamblea se resolvió subir de poco más de 26.000 pesos a 30.000 pesos la jubilación de los médicos y también se hizo un ajuste en el aporte que lo llevò a 5.822 pesos a partir del mes de junio, cifra que representa un incremento del 5,8% sobre del monto del aporte que estaba vigente hasta ese momento.

Cabe indicar que los médicos tienen un aporte extra del 5% de las actividades que ejercen los profesionales más allá de su trabajo en relación de dependencia. Este punto es uno de los que critican los médicos autoconvocados movilizados que volverán a reunirse el próximo 18 de mayo a las 9, en la facultad de Medicina para seguir abordando lo que denominan la “problemática de la Caja de Médicos”.

Los odontólogos también están movilizados. La Asociación de Odontólogos jubilados realizó un encuentro a fines de abril en el que decidieron movilizarse a la caja a fines de este mes para que se aborde una urgente mejora del sector. En la actualidad, una jubilación promedio es de poco más de 13.000 pesos, pero quienes tienen la cobertura de salud (COMEI), se les hace un descuento por el cual terminan cobrando de bolsillo 9.000 pesos. Desde el año pasado, desde la Caja le fueron pagando bonos extras para afrontar la crisis económica y desactualización de los haberes que llegó a sumar 10.000 pesos en total y las autoridades de la entidad están evaluando reformas en el sistema de pagos y aportes, como así también impulsar una suba estructural que permita absorber gran parte de la inflación interanual que supera el 50%.

También hay preocupación y estado de movilización permanente es en la Caja de Ingenieros, Arquitectos, Agrimensores y Técnicos, donde la jubilación promedio ronda entre los 12 y 14 mil pesos, pero las jubilaciones mínimas apenas superan los 9.000 pesos. Hay proyectos legislativos que apuntan a separar las cajas y que cada rama profesional tenga la suya. Entre los arquitectos y agrimensores creen que la independencia les rendirá mejores frutos que permanecer en la situación actual, según pudo saber este diario.

Los jubilados de la caja de Ciencias Económicas reciben una jubilación promedio que ronda entre los 15 y 17.000 pesos. Pero a su vez reciben un plus en marzo y septiembre de cada año, otorgado por ley. En marzo pasado fue de 27.131 pesos. El de septiembre aún no está fijado, pero siempre es más alto que el anterior. Si se prorratean las dos cuotas, el incremento mensual se aproxima a los 4.500 pesos cada 30 días,según cálculos que hacen distintos profesionales del sector. Este año, por una resolución del Comisión directiva, recibirán otro plus de 3 cuotas a pagar junto con las jubilaciones de marzo, abril y mayo. Este plus es extraordinario (no es como el anterior que se paga siempre). Y es el equivalente a otra jubilación, es decir de 16.124 pesos.

En el caso de los abogados, la jubilación básica normal (por 35 años de ejercicio y 65 años de edad) es de $27.500, sin perjuicio de que aquellos afiliados que aportaron más reciben un complemento por mayores cotizaciones que puede alcanzar hasta $82.500. Además, el haber de $27.500 se ve incrementado según la edad. De 70 a 74 años reciben $27.900, de 75 a 79 años $28.100 y más de 80 años $28.700.

Las Cajas previsionales de los profesionales tienen distintas líneas de asistencia a los jubilados y aportantes activos, otorgando créditos para la compra de equipamiento, préstamos personales, y otros beneficios y servicios que apuntan a brindar mejoras a los jubilados, pensionados y aportantes activos. Entre los servicios, algunas cajas brindan cobertura de salud.

