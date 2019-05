Se encienden alarmas en la Secundaria por las altas tasas de repetición y abandono

Un informe revela que a nivel nacional 1 de cada 4 alumnos no logra titularse. En La Plata, aseguran que el índice de los que dejan la escuela o tardan más en egresar, es más alto

Por: Jorge Garay

jgaray@eldia.com

“De 1º a 2º pasan la mitad, el resto queda en el camino”, advierte el director de una Secundaria platense. “Muchos abandonan, varios repiten”, aporta otro. Y uno más compara, entre nostálgico y preocupado: “Si en nuestra época el desgranamiento de 1º a 6º era menor al 10%, hoy tenemos que hablar de un 70% u 80% de chicos que por distintos motivos no llegan al último año de la secundaria o tardan más de la cuenta en hacerlo”.

Pese al esfuerzo, no todos los que se anotan en la carrera logran cruzar la meta. Y entre los que llegan, muchos lo hacen agotados, a destiempo. Es una realidad que se mira en el espejo de las secundarias platenses, donde, según lo relevado en distintos establecimientos -no hay una estadística oficial-, 10 de cada 100 jóvenes repiten o abandonan en el trayecto de 1º a 6º. Es la secuencia de una película nacional que en el lapso de una década narra una paradoja: hay más chicos en la secundaria, pero uno de cada cuatro sigue sin poder egresar. Mejoró la inclusión de los alumnos, son más los que llegan hasta los últimos años, pero sin embargo no se titulan.

Así lo refleja un reciente estudio del Observatorio Argentinos por la Educación al que accedió EL DIA. Con base en registros oficiales, allí se revela que desde que se estableció la obligatoriedad de la educación secundaria, entre 2007 y 2016, se pasó de 336.807 a 439.615 -un 30,5% más- alumnos que llegan al último año. Y la cantidad de egresados aumentó de 251.451 a 335.399 (33,4% más). Pero de 439.615 jóvenes, hay 104.216 que alcanzaron el último tramo sin poder recibirse. Uno de cada cuatro adeuda materias previas, o reprueba las del último año, se queda sin su título. Son alumnos que han hecho el esfuerzo del cursado completo del nivel, pero no lo pueden certificar.

El informe del Observatorio destaca también que menos del 50% de los adolescentes -45 de cada 100- alcanzan el último año del secundario en edad teórica, sin haber reprobado ni abandonado en toda su escolaridad. Sin embargo, el dato mejoró durante la década estudiada: pasó del 32% al 45%, con lo que casi 100.000 chicos más avanzaron regularmente.

Por esto, la pedagoga Irene Kit, autora del trabajo, sostiene que “la educación secundaria en Argentina no está estancada, sino en un proceso de mejora. Sin embargo, este es más lento de lo que los adolescentes necesitan”.

“Cada vez más estudiantes asisten a primer año en edad oportuna, es decir, sin haber experimentado situaciones de fracaso previas -sostiene Kit y valora:- La matrícula en edad teórica de 1° año de nivel secundario crece en 8 puntos (del 65% al 73%) entre 2007-2017”. La especialista subraya la importancia de la regularidad: “Es un saber consolidado por los resultados de las evaluaciones nacionales e internacionales que quienes no han repetido (y por lo tanto están en edad teórica) obtienen mejores resultados de aprendizaje. [...] Parece darse un círculo virtuoso entre la regularidad de las trayectorias y la mejoría de los aprendizajes que alcanzan”.

Números que preocupan

Hay, no obstante, otro grupo de estudiantes, conformado por aquellos que ya cursaron primer año pero que reprobaron o abandonaron durante el año y que debe re-inscribirse. “Este indicador alerta sobre estudiantes que al inicio de la escuela secundaria no logran consolidar su asistencia al nivel, y que pueden estar migrando tempranamente a otras ofertas o quedar desescolarizados”.

Y es que al cabo de una década los índices de abandono marcan entre un 8 y 11% para las provincias con estructura 5/7 (5 años de primaria y 7 de bachiller); y hasta el 7% en los que tienen régimen 6/6.

¿Qué sucede en la provincia de Buenos Aires? De acuerdo al informe oficial el estado de la educación, presentado el año pasado, al 2017 las escuelas secundarias de gestión estatal mostraban un preocupante 20,5% entre repitencia y abandono (15,4% y 5,1%, respectivamente) y 43% de sobreedad, es decir, de alumnos que cursan un año con mayor edad de la que corresponde al mismo, por fuera de su edad teórica. En la educación privada, las cifras bajan considerablemente: 4,5% de repitencia, 3,3% de abandono y 11,6% de sobreedad.

Ausencia de estadísticas

Las estadísticas oficiales no ofrecen datos actualizados por distritos que permitan realizar un seguimiento de la problemática a nivel municipal. “Hay reticencia a dar esa información, esto es algo que hay discutir, ya que tener una mirada focalizada sobre las localidades puede permitir una mirada a largo plazo para la intervención de los municipios en la mejora de la calidad educativa. Si los distritos tuvieran información sobre el desempeño, el nivel de deserción, abandono o repitencia de sus alumnos, la sociedad civil y la política podrían intervenir más eficientemente”, cuestiona el concejal e integrante del equipo de Educación de Alternativa Federal, Luciano Sanguinetti. El edil aporta datos del Observatorio de Calidad Educativa, con base en las últimas estadísticas oficiales sobre repitencia en La Plata, pertenecientes al período 2013-2014: 15,07% en el nivel estatal y 4,39% en el sector privado. Un porcentaje y una brecha similar a la verificada el año pasado en territorio provincial. Pero, como se dijo, huelgan estadísticas locales para analizar las causas de la deserción, el abandono y la repitencia de los alumnos. “Contar con datos por distritos es fundamental para planificar en el largo plazo; sin ellos es imposible”, cuestiona Sanguinetti.

A falta de cifras oficiales actualizadas, en La Plata el testimonio lo dan directores de escuelas estatales. Son ellos los que insisten en que del total de alumnos que llegan a 6º, cerca de un 80% no lo hacen en edad teórica. “Menos del 30% empieza en 1º y llega a 6º en tiempo y forma”, apuntan desde un colegio en el que la matrícula en primero es de 34 alumnos y en sexto de 18. “Los chicos van quedando en el camino por repitencia o abandono. Son alumnos que dejan la escuela, terminan en una nocturna o directamente no estudian”, agregan, a la vez que observan que “el problema es el ciclo básico y, sobre todo, primero”. Alertan con un ejemplo: en primero, de una matrícula de 34 alumnos, diez son repetidores; en segundo, la matrícula baja a 24 y de ellos hay 7 repetidores y la caída continúa hasta el último año.

Desgranamiento

En el informe del Observatorio Argentinos por la Educación una línea descendente se advierte al analizar la matrícula por año de estudio: hay más estudiantes al inicio y menos al final. Los especialistas lo llaman desgranamiento. “Es una medida que muestra la falta de capacidad de las políticas educativas para lograr que todos los estudiantes que inician el nivel secundaria lo puedan completar de manera regular”, señala la investigadora Irene Kit, y admite: “El fracaso es escolar en todas sus dimensiones: del sistema, de la escuela, y de los estudiantes; y se expresa tanto en los estudiantes que reprueban el año, como en quienes abandonan antes de completarlo”.

Otra alerta: no todos los que reprueban se anotan para repetir el año. Por ejemplo, si se toma el tercer año -último del ciclo básico de educación secundaria-, los estudiantes que se inscriben para iniciarlo ya han atravesado dos años del nivel. Pero al final del año hay estudiantes que reprueban y al año siguiente 1 de cada 3 estudiantes reprobados no vuelven a la escuela. “Se puede decir que desiste de continuar sus estudios luego de haber experimentado una situación de fracaso”, señala Kit, para quien “las diversas estrategias que se han puesto en marcha no demuestran ser eficaces para prevenir este doble fracaso: el de reprobar y el de no inscribirse al año siguiente”.

doble fracaso

Según el último censo, 4 millones de personas de entre 18 y 35 años no habían terminado la secundaria. Sólo en 2017, de 537 mil inscriptos en Secundaria, cerca de 168 mil abandonaron antes de completar el año y más de 112 mil reprobaron. El fracaso total, en un sólo año calendario, alcanzó a 280.300 estudiantes.

Que esta población, conformada en su mayoría por jóvenes y adultos que ya han atravesado experiencias negativas en la secundaria común, vuelva a quedar en el camino es para Kit “doblemente” desalentador y doloroso a la hora de decidir continuar estudiando. Los peligros de un nuevo fracaso acechan. “Indagar en profundidad sobre los mecanismos que generan o agravan los riesgos de exclusión es condición para actuar con precisión y eficacia”, advierte la pedagoga, y concluye con un llamado de atención: “Sin remover esos mecanismos seguirán contándose por cientos de miles los estudiantes que no llegan al último año del secundario o no egresan”.