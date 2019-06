En la Provincia ya le dan letra a los candidatos para que debatan sobre seguridad

El ministro Ritondo, que va como diputado nacional, reunió a varios candidatos bonaerenses. Aportó datos para la discusión

| Publicado en Edición Impresa

Seguridad y corrupción serán dos de los ejes del campaña del oficialismo en la Provincia. Cerca de María Eugenia Vidal creen que corren con ventaja frente al kirchnerismo en esos dos aspectos de debate que impulsarán hasta las elecciones Primarias del 11 de agosto.

El armado de la lista de diputados nacionales en buena parte confeccionada por Vidal refleja esa intención. No resulta casual que la cabeza de esa nómina sea Cristian Ritondo, su ministro de Seguridad. Y que en segundo término aparezca María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la tragedia ferroviaria de Once, un caso que generó condenas a ex funcionarios K.

Ayer, Juntos por el Cambio puso manos a la obra con ese objetivo. Ritondo juntó a su tropa, les habló sobre su gestión y repartió un manual sobre los logros en materia de seguridad y lucha contra las mafias.

El encuentro se llevó a cabo en la sede porteña del Banco Provincia donde concurrieron candidatos de toda la Provincia y Capital Federal.

En ese contexto Ritondo destacó “las políticas de gestión contra el narcotráfico, las mafias, el juego clandestino, la importancia de la incorporación de tecnología en la policía”.

En precandidato a diputado nacional brindó insumos para el debate. Entre los “logros alcanzados” alcanzados enumeró que “derribamos 126 búnkeres de droga, realizamos 122.322 procedimientos antidrogas, incautamos 71. 718 kilos de marihuana, 525.153 unidades de paco y 5.896 kilos de cocaína”.

Sintetizó: “Ya quemamos 34 toneladas de estupefacientes”.

Respecto de la depuración en la fuerza de seguridad, apuntó que en su gestión se realizaron 33.917 sumarios, fueron apartados 12.833 policías, 2.541 suspendidos y 916 detenidos”.

El ministro dijo además que el servicio de emergencia 911 ya abarca el 94% de los bonaerenses y que en los 135 municipios rige el nuevo sistema de denuncias online. Y respecto del juego ilegal, consignó que se realizaron 371 procedimientos con la detención de 446 personas y la incautación de 24.637.418 pesos, 799.532 dólares y 10.195 euros.

Del encuentro tomaron parte no sólo candidatos a diputados nacionales y provinciales, sino también aspirantes a concejales de diversos distritos. Un auditorio amplio que dice mucho de la idea oficial de hablar de seguridad en todos los ámbitos.