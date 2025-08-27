Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡$10.000.000! “Mega” pozo del Súper Cartonazo: pedí mañana la tarjeta gratis con EL DIA

Información General

Los 10 celulares más vendidos en Argentina en agosto de 2025: Samsung y Xiaomi, los preferidos

Los 10 celulares más vendidos en Argentina en agosto de 2025: Samsung y Xiaomi, los preferidos
27 de Agosto de 2025 | 09:10

Escuchar esta nota

En un mercado cada vez más competitivo y con usuarios que buscan el mejor equilibrio entre precio, prestaciones y diseño, los teléfonos celulares se han convertido en el centro de las elecciones de consumo en la Argentina.

Agosto de 2025 no fue la excepción y, según datos del sector, las marcas Samsung y Xiaomi consolidaron su liderazgo, aunque hay sorpresas en el ranking.

El podio del mes: marcas que dominan

De acuerdo con un relevamiento de ventas en comercios físicos y tiendas online, el modelo más vendido fue el Samsung Galaxy A06, un dispositivo de gama media con buena relación calidad-precio que logró captar tanto a usuarios jóvenes como a quienes buscan renovar equipos sin pagar cifras elevadas.

El segundo lugar lo ocupó el Xiaomi Redmi 14C, que reafirma el avance de la marca china en el país, mientras que el Motorola G85 completó el podio con una propuesta accesible y sólida en rendimiento.

La lista completa de los 10 más vendidos

Esta es la lista completa de los 10 celulares más vendidos:

1- Samsung Galaxy A06

LE PUEDE INTERESAR

Covid "Frankenstein": ¿cuál es el síntoma que determina la presencia de la nueva variante del virus?

LE PUEDE INTERESAR

Se conmemora este miércoles 27 de agosto el Día Nacional de la Radio: el hito de "Los locos de la azotea"

2- Xiaomi Redmi 14C

3- Motorola G85

4- Samsung Galaxy A16

5- iPhone 14 (con fuerte presencia en planes corporativos y cuotas bancarias)

6- Xiaomi Poco M6 Pro

7- Samsung Galaxy S23 FE

8- Motorola Edge 50 Neo

9- Xiaomi Redmi Note 14

10- ZTE Blade A75

Qué explica estas elecciones

El mercado argentino sigue mostrando una fuerte inclinación hacia dispositivos de gama media, con precios que oscilan entre los 200 y 500 dólares, aunque el iPhone 14 demuestra que el segmento premium conserva una base fiel, especialmente entre profesionales y usuarios corporativos.

Los planes de financiación en cuotas y las ofertas de las operadoras también influyeron en la consolidación de estas marcas. El avance de Xiaomi y Motorola confirma que los consumidores buscan cada vez más equipos confiables y competitivos en precio, mientras que Samsung mantiene su posición dominante gracias a un catálogo amplio y buena posventa.

Tendencias para los próximos meses

Con la expectativa de nuevos lanzamientos antes de fin de año, como el iPhone 15 y la línea Samsung Galaxy S24, el mercado se prepara para una temporada fuerte de ventas. Las marcas competirán no solo con especificaciones técnicas, sino también con estrategias agresivas de precios y promociones.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata

Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
+ Leidas

¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera

La Libertad Avanza aparecerá primera en la Boleta Única

Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento

Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos

El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata

Amondarain, el jugador Pincha del momento

Ivo Mammini: cruzados rotos, pase caído y futuro incierto

Al límite, Caputo frena en la economía el caos que la política no resuelve
Últimas noticias de Información General

Covid "Frankenstein": ¿cuál es el síntoma que determina la presencia de la nueva variante del virus?

Se conmemora este miércoles 27 de agosto el Día Nacional de la Radio: el hito de "Los locos de la azotea"

La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957

Paro de controladores: más de 15.000 pasajeros afectados
Deportes
Con solo seis partidos en Primera, ¡Amondarain fue convocado a la Selección Argentina!
Habló el chileno que cayó de la tribuna en Avellaneda: de rozar la muerte a "quiero echarle más ganas a la vida"
Amondarain, el jugador Pincha del momento
El Pincha se prepara para ir a Santiago del Estero
La Reserva busca seguir por la senda del triunfo ante Central Córdoba
La Ciudad
Exitoso rescate de un gatito en Arturo Seguí
Cuenta DNI y la última semana de descuentos en supermercados: cuáles se activaron este miércoles
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos
Policiales
Se complicó la salud de Pablo Grillo, el fotógrafo herido en la cabeza con una granada de gas lacrimógeno
VIDEO. Una mujer robó una bicicleta al frente de una escuela de La Plata
VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
La historia oculta de Furfaro y la casa de Maradona de USD 900 mil
Espectáculos
Habló Claudia Villafañe tras su accidente de auto cerca del estadio de River
Romina Manguel confirmó un romance con Matías Martin: dio la fecha y se armó flor de lío
Amoroso gesto de Nico Vázquez en una emotiva publicación de Gimena Accardi
La abogada platense Elba Marcovecchio denuncia a Wanda Nara por "desobendiencia" 
Felices para siempre: Taylor se casa con Kelce, como en una película de Hollywood

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla