Los 10 celulares más vendidos en Argentina en agosto de 2025: Samsung y Xiaomi, los preferidos

En un mercado cada vez más competitivo y con usuarios que buscan el mejor equilibrio entre precio, prestaciones y diseño, los teléfonos celulares se han convertido en el centro de las elecciones de consumo en la Argentina.

Agosto de 2025 no fue la excepción y, según datos del sector, las marcas Samsung y Xiaomi consolidaron su liderazgo, aunque hay sorpresas en el ranking.

El podio del mes: marcas que dominan

De acuerdo con un relevamiento de ventas en comercios físicos y tiendas online, el modelo más vendido fue el Samsung Galaxy A06, un dispositivo de gama media con buena relación calidad-precio que logró captar tanto a usuarios jóvenes como a quienes buscan renovar equipos sin pagar cifras elevadas.

El segundo lugar lo ocupó el Xiaomi Redmi 14C, que reafirma el avance de la marca china en el país, mientras que el Motorola G85 completó el podio con una propuesta accesible y sólida en rendimiento.

La lista completa de los 10 más vendidos

Esta es la lista completa de los 10 celulares más vendidos:

1- Samsung Galaxy A06

2- Xiaomi Redmi 14C

3- Motorola G85

4- Samsung Galaxy A16

5- iPhone 14 (con fuerte presencia en planes corporativos y cuotas bancarias)

6- Xiaomi Poco M6 Pro

7- Samsung Galaxy S23 FE

8- Motorola Edge 50 Neo

9- Xiaomi Redmi Note 14

10- ZTE Blade A75

Qué explica estas elecciones

El mercado argentino sigue mostrando una fuerte inclinación hacia dispositivos de gama media, con precios que oscilan entre los 200 y 500 dólares, aunque el iPhone 14 demuestra que el segmento premium conserva una base fiel, especialmente entre profesionales y usuarios corporativos.

Los planes de financiación en cuotas y las ofertas de las operadoras también influyeron en la consolidación de estas marcas. El avance de Xiaomi y Motorola confirma que los consumidores buscan cada vez más equipos confiables y competitivos en precio, mientras que Samsung mantiene su posición dominante gracias a un catálogo amplio y buena posventa.

Tendencias para los próximos meses

Con la expectativa de nuevos lanzamientos antes de fin de año, como el iPhone 15 y la línea Samsung Galaxy S24, el mercado se prepara para una temporada fuerte de ventas. Las marcas competirán no solo con especificaciones técnicas, sino también con estrategias agresivas de precios y promociones.