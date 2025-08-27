Renault Fuego 2025: ¿Te animás a ver cómo la inteligencia artificial revivió al clásico más querido de los años '80?

Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste
Los colegios privados vuelven a aumentar las cuotas: desde cuándo y de cuánto será el ajuste
Escándalo de los audios: en el celular de Spagnuolo no encontraron chats con los Milei y sospechan que fueron borrados
El escándalo de los audios reavivó otras denuncias de corrupción: una en PAMI La Plata
Cuánto cobrará una autoridad de mesa en las elecciones de octubre: ¿y en septiembre?
Con solo seis partidos en Primera, ¡Amondarain fue convocado a la Selección Argentina!
¡Atentos! Aseguran que una ciclogénesis hará que la Tormenta de Santa Rosa llegue puntual: para cuándo se espera
VIDEO. Un motociclista chocó contra un taxi y voló por el aire en La Plata
Entre escombros, hollín y hongos, así es la vuelta de los vecinos del depósito incendiado: los relatos
A Gimnasia la fecha salió casi gratis: ahora deberá hacer valer la localía
Habló el chileno que cayó de la tribuna en Avellaneda: de rozar la muerte a "quiero echarle más ganas a la vida"
La historia casi desconocida de la tapa de acero que rozó el espacio: detalles del experimento nuclear secreto de 1957
¿Estás buscando empleo en La Plata? No te pierdas aquí estos ofrecimientos de trabajo en todos los rubros
VIDEO. Leandro Bazze: “El comercio y el empleo local son la prioridad”
Habló Claudia Villafañe tras su accidente de auto cerca del estadio de River
Estatales, docentes, judiciales, IPS y más: día por día, el cronograma de pago de haberes en Provincia, que vienen con aumento
Oportunidad para vender su auto usado publicando GRATIS sábado y domingo
VIDEO. Una mujer robó una bicicleta al frente de una escuela de La Plata
Los platenses se endeudan para sobrevivir: desde arreglar el auto hasta comprar alimentos
Amoroso gesto de Nico Vázquez en una emotiva publicación de Gimena Accardi
Una estafa “nada light”: invocan a una dietética y engañan a clientes
El delito en modo activo: otro asalto a un matrimonio de jubilados
Se conmemora este miércoles 27 de agosto el Día Nacional de la Radio: el hito de "Los locos de la azotea"
Covid "Frankenstein": ¿cuál es el síntoma que determina la presencia de la nueva variante del virus?
Los 10 celulares más vendidos en Argentina en agosto de 2025: Samsung y Xiaomi, los preferidos
La abogada platense Elba Marcovecchio denuncia a Wanda Nara por "desobendiencia"
Carta abierta al Presidente del padre de una víctima del fentanilo
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La IA reimagina el icónico coupé que marcó una era en Argentina y el resultado es pura adrenalina digital. Mirá las imágenes
Escuchar esta nota
El futuro y el pasado acaban de colisionar en un impactante ejercicio de diseño digital. ¿Quién no recuerda el inconfundible rugido y las líneas audaces de la Renault Fuego? Ese coupé que dominó las calles y los sueños de una generación en Argentina durante los años 80 y principios de los 90, vuelve a ser noticia, pero no de la forma tradicional.
En una era donde la inteligencia artificial no solo dibuja el futuro, sino que también juega con nuestra nostalgia más profunda, le pedimos a esta avanzada tecnología que reimaginara al legendario "Fuego". El objetivo: visualizar cómo luciría hoy, en 2025, si la marca francesa decidiera relanzar este ícono con toda la potencia y el estilo que lo caracterizaron, pero bajo una óptica ultra moderna. El resultado es, cuando menos, sorprendente.
Desde el primer vistazo, la versión 2025 de la Fuego generada por IA grita vanguardia, pero con guiños claros a su herencia. Sus líneas, ahora más afiladas y aerodinámicas, sugieren velocidad y una presencia imponente en el asfalto. Los faros traseros, un elemento distintivo del modelo original, se reinventan con una banda lumínica LED que atraviesa la parte posterior, dándole un aire futurista sin perder su esencia. El logo de Renault se integra sutilmente, mientras que la palabra "FUEGO" en la parte trasera es una declaración de principios.
Los laterales revelan una carrocería esculpida con una sofisticación tecnológica que no existía hace cuatro décadas. Las llantas de gran tamaño, con un diseño agresivo, completan una estética que lo posiciona como un verdadero deportivo del siglo XXI. ¿Será eléctrico? ¿Híbrido? La IA nos deja con la intriga, pero la imagen ya nos hace soñar con un rendimiento explosivo.
LE PUEDE INTERESAR
Los 10 celulares más vendidos en Argentina en agosto de 2025: Samsung y Xiaomi, los preferidos
La Renault Fuego, producida entre 1980 y 1992, se convirtió en un objeto de deseo para muchos argentinos. Su diseño innovador para la época, con su portón trasero acristalado y su silueta deportiva, la diferenciaba claramente de la competencia. No solo era un auto hermoso, sino que también demostró su valía en las pistas, cosechando triunfos en el Turismo Carretera y otras categorías, lo que consolidó su imagen de velocidad y potencia. Era el coche de los "winners".
Hoy, la inteligencia artificial nos permite viajar en el tiempo y especular sobre cómo sería esa leyenda con la tecnología actual. Es un juego fascinante que demuestra cómo la nostalgia puede ser un motor poderoso para la creatividad.
Otra versión de la versión 2025 del clásico Renault Fuego que ideó la IA
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí