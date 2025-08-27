Actividades: encuentro coral, talleres para médicos jubilados y para niños

Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Entre escombros, hollín y hongos, vecinos del depósito vuelven a casa
Este sábado 30 de agosto se llevará a cabo el 33° Encuentro Coral Platense en la “Parrroquia Nuestra Señora de la Piedad”, calle 24 y 66, comenzando a las 20. La entrada es libre y gratuita.
Participarán el Coro Juvenil de la UNLP, el Coro del Colegio de Médicos Distrito I, el Coro Neshamá y la Agrupación Coral Atardecer. El evento es organizado por la Sociedad de los Encuentros Corales.
El Centro de Médicos Jubilados y Pensionados de La Plata organiza (con Capacitación de la Agremiación Médica Platense) nuevos talleres para septiembre.
-Curso Mindfulness: Meditación de la Atención plena ( Dra. Martha Morales), viernes de 15 a 17, duración de 10 clases.
-Taller de Práctica Mindfulness: Meditación de la Atención Plena( Dra. Martha Morales ); no incluye contenidos teóricos de neurociencias; para quienes hicieron o no el curso teórico; martes de 10 a 11.30.
-Estimulación Cognitiva. Entrenando Memoria: (Lic.Pilar Gerbelli), jueves de 10 a 11.30.
Se realizan en Casa de Cultura de AMP calle 6 N ° 1118 E/ 54 Y 55. Informes e inscripción whatsapp ( sólo mensajes) 221 573 8443 o al mail ce.me.ju.p@gmail.com
En el Club Capital Chica (66, 156 y 157) se dicta un taller creativo para niños (6 y 12 años), los lunes de 19 a 20 y viernes de 17.15 a 18.15.
Se trabaja coordinación, aumento de autoestima y expresión artística. Consultas: 2214503528.
