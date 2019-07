La fiscal pidió cinco años y la defensa la absolución

| Publicado en Edición Impresa

La fiscal de Juicio de La Plata María Victoria Huergo pidió ayer la pena de cinco años de prisión para el ex líder de la agrupación Quebracho, Fernando Esteche, al considerarlo autor responsable del delito de “incitación a la violencia colectiva”, debido a expresiones que se le atribuyen durante un acto realizado en Los Hornos, el 29 de junio de 2016, para el lanzamiento de una formación política.

El ministerio público formuló esa petición como pena única contando una anterior que tiene Esteche de 4 años y 6 meses de prisión por los delitos de “daño e incendio con peligro común para los bienes”, dictada por un Tribunal Oral de CABA, es decir, que por el caso ahora en juzgamiento se requirió sólo una sanción de seis meses.

La jueza en lo Correccional de La Plata, Miriam Ermili, habilitó la feria judicial para los alegatos del juicio oral y público, que se desarrolló en los tribunales de 8 y 57, con la presencia del imputado, en medio de un amplio despliegue de seguridad y la sala colmada de simpatizantes de Esteche.

Por su parte, el abogado defensor Fabián Améndola, le solicitó la “absolución” del acusado porque consideró que “no se pudo acreditar la materialidad del hecho”, y “todos los asistentes y testigos negaron la existencia de esas manifestaciones”.

El veredicto se dará a conocer mañana a las 12.

Luego de los alegatos, el imputado hizo uso de la palabra. Emocionado, con la voz entrecortada, le pidió a sus hijos que “anden por la vida orgullosos de su padre”.

“Soy -agregó- un hombre de bien, les pido que no los abrigue ni los asome la vergüenza. Siento que hay golpes en la vida, hay una persecución política”.

Esteche llegó al juicio oral y público tras un denuncia del fiscal Marcelo Romero, quien consideró que el ex dirigente actualmente detenido en el penal de Marcos Paz, en la causa por el memorandum de entendimiento con Irán, incurrió en “apología del delito”, por supuestas expresiones vertidas durante un acto del partido Miles, orientado por el detenido ex piquetero y ex funcionario kirchnerista Luis D’Elía, hace tres años, en Los Hornos.

Allí Esteche habría dicho que el de Mauricio Macri “es un gobierno que va a caer, que vamos a ayudar a que se caiga, porque gobierna contra el pueblo”.