Macri defendió las segundas marcas “Cuchuflito” y Cristina le replicó

El presidente Mauricio Macri replicó ayer a la ex mandataria Cristina Fernández de Kirchner por el consumo de productos locales de segunda línea y afirmó que “muchos productores que tienen marcas como ‘Cuchuflito’ están muy orgullosos de su trabajo”.

En tanto, la ex jefa de Estado insistió en que los “argentinos no se merecen tener que tomar leche que no es leche”.

Durante un acto de campaña en Córdoba, Macri hizo alusión a los dichos de la ex mandataria y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos y planteó que “muchos pequeños productores que tal vez tienen marcas como ‘Cuchuflito’ están muy orgullosos de su trabajo” porque “hacen las cosas bien, con mucho profesionalismo y mucho amor”, en referencia a los dichos de la ex presidenta.

La semana pasada, durante la presentación de su libro “Sinceramente” en Mar del Plata, Fernández de Kirchner había advertido que durante su gestión “los supermercados rebosaban de mercaderías de primera marca” y “ahora aparecen y proliferan marcas que nadie conoce”, como “’La Pindonga’ y ‘El Cuchuflito’”.

Tras la réplica de Macri, la ex mandataria publicó en Twitter una nota del diario español El País titulada “La campaña de ‘Pindonga’ y ‘Cuchuflito’” y advirtió además que “como siempre fue, las segundas y terceras marcas también son producidas por las grandes empresas”.

En esa misma línea, la ex presidenta sostuvo que “algo que los argentinos sinceramente no nos merecíamos es tener que tomar leche que no es leche”.

ALBERTO FERNÁNDEZ CON GOBERNADORES

El precandidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, se reunió ayer con los gobernadores de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y de Entre Ríos, Gustavo Bordet, con quienes procuró “reforzar la unidad del peronismo” para las elecciones de este año, consignaron voceros cercanos al postulante.

“Uno de los primeros en entender la necesidad de unirnos para dar vuelta esta página negra del país fue Alberto Rodríguez Saá. Gracias por visitarme hoy, Alberto. Vamos a construir entre todos la Argentina que nuestra gente merece”, escribió Fernández en su cuenta oficial de la red social Twitter.

El comentario de Fernández ilustra una foto que ambos dirigentes se tomaron en el centro de campaña que el Frente de Todos tiene en el barrio porteño de San Telmo.

Más tarde, el precandidato presidencial se reunió con Bordet para “trabajar sobre la agenda de la visita que hará Fernández el martes a Entre Ríos”.