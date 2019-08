VIDEO. Golpe comando en Gonnet: rompieron a mazazos la puerta y se llevaron una cuantiosa suma

Armados y con una maza lograron penetrar en un domicilio del que sustrajeron un cantidad de dinero en pesos y divisas que el dueño de casa había recibido por la reciente venta de un inmueble. "No fue al voleo" sostiene el damnificado que cree que "lo entregaron"

Al menos cinco individuos encapuchados perpetraron en las últimas horas un atraco en una vivienda de Gonnet llevándose como botín una cuantiosa suma de dinero en pesos y moneda extranjera.

El hecho tuvo lugar pasadas las 20.30 en un departamento ubicado en 508, entre 13 y 14, una zona que se caracteriza por presentar un denso flujo vehicular a esa hora.

De todas maneras, a los delincuentes no les importó que pudieran ser vistos por vecinos y automovilistas y con un arma y algunas herramientas se presentaron en el frente de la casa para perpetrar el atraco. En las cámaras de seguridad se puede ver a un sujeto golpeando la puerta mientras los otros vigilan el panorama.

Una vez que se aseguraron que no había nadie en la vivienda, los delincuentes se abrieron paso rompiendo la puerta con un maza. Los fuertes ruidos que se escucharon encendieron alarmas entre los vecinos quienes dieron aviso a la policía de forma inmediata.

Pero los delincuentes actuaron de forma rápida para hallar el dinero que el dueño de casa había recibido por la reciente venta de una propiedad. En el video que aportó la víctima del asalto a este diario se puede cómo después de ingresar cada uno de los ladrones se dirige a un rincón distinto de la casa.

"Revolvieron toda la casa hasta que encontraron los dólares y pesos que había recibido por la venta de un inmueble. Calculo que fueron cinco minutos, después se dieron a la fuga" indicó el damnificado en diálogo con eldia.com.

Además de llamar al 911, los vecinos alertaron al hombre que estaban ingresando a su casa. Si bien al principio creyó que podrían no haberse topado con el dinero, grande fue su decepción cuando confirmó que se habían llevado todo.

"No pude poner el dinero en el banco por que no tengo caja de seguridad. Se llevaron todo lo que tenía. Estoy destrozado" indicó que el vecino que no dudó en lanzar sus conjeturas sobre el hecho de inseguridad que sufrió.

"Esto no fue al voleo. Acá hubo alguien que le brindó información a los ladrones para que operaran de esta forma. Fue un golpe comando, algo planificado. Por eso ingresaron, revolvieron en puntos claves y lograron dar con la plata" sostuvo.

Tras la denuncia, un comando de patrullas se hizo presente en el lugar a fin de resguardar la escena. Mientras peritos llevaban adelante la recolección de pruebas, la policía también se encontraba abocada a dar con alguna imagen que pueda aportar algún indicio sobre si los ladrones llegaron en algún vehículo y sobre cuál fue el método y la dirección que eligieron para darse a la fuga.