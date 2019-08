Casi dos de cada diez embarazadas sufre hipertensión gestacional

| Publicado en Edición Impresa

Casi dos de cada diez embarazadas padece hipertensión gestacional, que puede generar “complicaciones severas e impactar en la salud del bebé”, advirtió ayer la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA), que recordó que esa afección es la primera causa de muerte materna y perinatal.

“La hipertensión arterial (HTA) en el embarazo es la primera causa de muerte materna y perinatal. Afecta a una de cada diez embarazadas, y la mitad de ellas sufre la forma severa de la condición”, explicó Judith Zilberman, ex presidenta de la SAHA.

Asimismo, la especialista señaló que hasta un 17% de las embarazadas padece hipertensión gestacional, que si bien la mayoría de las veces es leve, en algunos casos puede provocar “complicaciones severas” e “impactar en la salud de la madre y el bebé”.

La cardióloga destacó que la mujer embarazada e hipertensa debe alimentarse con una dieta normosódica, es decir, que no debe estar totalmente desprovista de sal. “De hecho, es el único caso de HTA en el que no se prohíbe la sal. En la dieta de la mujer embarazada no deben faltar tampoco las proteínas, imprescindibles para un adecuado crecimiento del feto”, agregó.

En cuanto al tratamiento, existen dos elementos a tener en cuenta: cuándo una paciente debe tomar medicación y qué fármacos puede recibir. “En primer lugar, aunque se considera HTA a partir de mediciones repetidas mayores a 140-90 mmHg, se debe tener en cuenta que para medicar a una embarazada los valores de presión arterial de acuerdo a la mayoría de las guías y recomendaciones son a partir de 150/100 mmHg”, detalló Zilberman.