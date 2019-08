Muerte de Lucas: declaró una directiva del Lincoln

| Publicado en Edición Impresa

Una directiva del colegio Lincoln, imputada en la causa que investiga la muerte de Lucas Lin en la pileta de la colonia de vacaciones de esa institución, declaró ante la fiscal Cecilia Corfield. Se trata de Rosana Costa, asesora organizacional del colegio, quien se desprendió de los cargos diciendo que no tenía injerencia en los hechos que ocurrieran en el predio de 518 y 136, donde el 5 de febrero pasado se ahogó el nenito de 5 años. “Fue una declaración extensa y emotiva porque ella es docente y este un hecho muy doloroso”, aseguró el defensor de Costa, Gabriel Mendy, antes de aclarar que la ex directora no cumplía “funciones operativas, sólo de asesoramiento en lo educativo”. Confirmó que fue una de las primeras en recibir la noticia, tras lo cual se trasladó al lugar para organizar grupos de contención para los familiares de la víctima y el resto de los padres. En junio pasado Corfield procesó por “homicidio culposo” al propietario del colegio, Rubén Gerardo Monreal; a Mónica Cauteruccio, quien es la representante legal de la institución, y Osvaldo Ramos, director de la colonia.