Arrancó Lacunza con reuniones clave y hoy llevará su plan a Macri

Ayer temprano mantuvo un encuentro con su equipo económico y luego con Sandleris para analizar la política monetaria y cambiaria. También se juntó con Dujovne por la transición. Los desafíos de su gestión

Sin perder tiempo antes de asumir oficialmente al frente del Palacio de Hacienda -ceremonia que aún sigue sin fecha aunque probablemente sea el martes por la mañana- , el designado ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, puso en marcha su gestión, con los pasos a seguir en el rumbo económico tras la semana “negra” por las turbulencias en los mercados tras la derrota del oficialismo en las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO).

El ex ministro de Economía de la Provincia arrancó ayer domingo con una intensa agenda, manteniendo primero un desayuno de trabajo con sus colaboradores, que en su mayoría seguirán a su lado en este desafío nacional; otros continuarán en el gobierno de María Eugenia Vidal acompañado a su antecesor Damián Bonari.

En ese encuentro, según confiaron allegados a Lacunza, se comenzaron a analizar los primeros números de una economía en crisis, como punto de partida para armar como se enfrenta esta difícil situación, que desató una nueva y fuerte devaluación de la moneda.

La reunión fue en su casa de la localidad bonaerense de Tigre, y además de Bonari, estuvieron, entre otros, sus asesores Sebastián Katz, Milagros Gismondi y Pedro Rabasa.

Luego se reunió ayer después del mediodía con el presidente del Banco Central, Guido Sandleris, para analizar la marcha de la política monetaria y cambiaria previo a la llegada de una nueva misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), para definir un último desembolso de más de 5.000 millones de dólares, que podría correr peligro por las últimas medidas tomadas por el gobierno de Mauricio Macri, con un alto costo fiscal.

La próxima misión del FMI debería llegar en el transcurso de los próximos 15 días a Buenos Aires para revisar el cumplimiento de las metas fiscales y monetarias comprometidas en el segundo trimestre, las cuales se cumplieron pero que ahora pueden abrir interrogantes, como se dijo, por las nuevas medidas, como la eliminación del IVA (21%) de los productos básicos de la canasta alimentaria.

En ese sentido, la mirada estará puesta en si el Gobierno podrá cumplir con la meta de alcanzar equilibrio fiscal para este año, o un déficit de menos de un punto del PBI, luego de las medidas anunciadas que implican el diferimiento en el pago de varios impuestos, o la rebaja de Ganancias.

El próximo desembolso en torno a US$ 5.400 millones debería llegar para mediados de septiembre y permitir aliviar la situación financiera en medio de las elecciones de octubre.

Éste es el último gran desembolso que tiene previsto por el FMI en el acuerdo alcanzado en septiembre del año pasado por US$ 54.000 millones, que permitieron refinanciar la deuda argentina.

Luego está previsto que lleguen a razón de US$ 1.000 millones trimestrales hasta mediados de 2021.

Lacunza y Sandleris mantienen una buena relación personal ya que trabajaron juntos en la provincia de Buenos Aires a comienzos de la gestión de la gobernadora Vidal, destacaron las fuentes.

Con el presidente del Banco Central también repasó la agenda cambiaria, tras una semana de fuertes sacudones, donde el dólar llegó a pasar los 60 pesos. Cabe recordar, que hoy el mercado cambiario no tiene actividad por el “día no laborable”. Recién mañana se sabrá como cayó la designación de Lacunza aunque también la autoridad monetaria podría volver a intervenir para que el billete estadounidense no se vuelva a disparar.

Mientras, Lacunza recibió ayer por la tarde a su antecesor, Nicolás Dujovne, para coordinar la transición aunque no trascendieron más detalles de ese encuentro.

Tras estas reuniones, la expectativas estarán puestas hoy en la cita que tiene con el presidente Macri, para llevarle los primeros lineamientos de su gestión frente al área de economía.

Como es día no laborable, será a las 11, en la quinta Los Abrojos.

Lacunza, de 50 años, tendrá que hacer frente a enormes desafíos ante la devaluación del peso y la alta inflación con un alza acumulada en los primeros siete meses de este año del 25,1 por ciento , y los expertos vaticinan que podría rondar el 50 por ciento este año a partir de la inestabilidad desatada en los últimos días.

La semana pasada la Bolsa acumuló una caída del 30% y el dólar subió un 23,3%.