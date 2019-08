Impuesto rosa: "El sobreprecio supera el 100% para las versiones femeninas de los juguetes"

El sobreprecio que se paga actualmente por las versiones femeninas de artículos infantiles, denominado "impuesto rosa o Pink Tax" supera, en algunos casos, el 100 por ciento, advirtió hoy el defensor del Pueblo bonaerense Adjunto, Walter Martello.



Según el funcionario, para adquirir una bicicleta de color rosa hay que desembolsar 2.250 pesos más respecto a lo que sale una versión cross de igual rodado ya que mientras la bicicleta cross rodado 16 para niños sale 7.189, una bicicleta similar color rosa sale 9.439.



"El llamado Impuesto rosa o Pink Tax va a contramano de la Constitución Nacional, de la Ley de Defensa del Consumidor y de distintos pactos internacionales con jerarquía constitucional en la Argentina", advirtió Martello al dar a conocer hoy un relevamiento sobre ese tipo de valor extra en juguetes.



Y, reflexionó que "pese a los importantes avances logrados en los últimos años, las iniquidades de género aún atraviesan transversalmente a toda la sociedad, con fuertes implicancias económicas y las industria de los juguetes y de los videojuegos no son la excepción: muchos fabricantes aún no pueden superar la articulación binaria y la segregación basada en construcciones sociales asociadas arbitrariamente con el sexo biológico de niños y niñas".



"Se trata de mecanismos que, según distintos organismos internacionales, fomentan la discriminación y naturalizan la idea de desigualdad", sostuvo.



Otros ejemplos aportado por el relevamiento detalla que mientras una guitarra criolla para niños sale 120 pesos, una similar para niñas color rosa cuesta, en la misma juguetería, 200 pesos; una cartuchera Mickey 899 pesos, una cartuchera de Princesas 1.190 pesos; una mochila del Hombre Araña sale 1.690 pesos, una mochila de niñas Stay Magical sale 3.490 pesos.



"Por otra parte, desde gran parte de la industria se sigue identificando los juguetes destinados a las niñas con el color rosa, mientras que aquellos dirigidos a los varones, por lo general, tienen una escala cromática donde predomina el azul. Resulta por demás llamativo que, en pleno siglo XXI, exista tan poca sutileza por parte de algunos fabricantes y diseñadores a la hora de lanzar productos al mercado que asocian determinados trabajos y/o funciones de acuerdo al sexo biológico", afirmó.



Destacó que "en casi todas las jugueterías que hemos relevado, se pudo observar, en lugares destacados de las estanterías, kits de limpieza y carritos de supermercados en miniatura, en cuyo packaging se resalta la figura de una niña".



Ante la proximidad del Día del Niño, el defensor adjunto de la provincia de Buenos Aires recomendó "buscar juguetes que potencien la igualdad en la participación y el desarrollo de sentimientos y afectos, sin diferenciación en niños y niñas" y remarcó que "no hay colores de niños y niñas, sólo etiquetas sociales que limitan la creatividad".



"Regalá juguetes que promuevan las capacidades de niños y niñas, posibilitando tanto juegos tranquilos como los que requieran actividad física y priviligiá a los que estimulen la resolución de conflictos en forma positiva, constructiva y creativa", añadió.