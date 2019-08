María Lis García Calderón, la dama dorada de la Paleta que brilló en Lima

“Fue una gran satisfacción demostrar que el país sigue siendo una potencia y en lo personal, revalidar lo hecho en Guadalajara”, afirmó

Por ADRIÁN D'AMELIO

adamelio@eldia.com

Los Juegos Panamericanos de Lima 2019 son parte de la historia; aunque para la platense María Lis García Calderón, como también para otros atletas argentinos, quedarán perpetuados para siempre en su memoria.

García Calderón es una de las mejores pelotaris de Argentina y del mundo; mientras que volvió a ratificar en Lima todos sus pergaminos con la obtención de la medalla dorada en la especialidad de doble Trinquete femenino de Pelota Vasca.

Lis se consagró campeona Panamericana -volvió a revalidar el título que había obtenido en los Juegos de Guadalajara 2011, ya que la Paleta no estuvo presente en cronograma de Toronto 2015- junto a la tucumana Cyntia Pinto.

Luego de la participación en los Juegos Panamericanos, la platense se tomó una semana de vacaciones para retomar las actividades de cara a la Copa del Mundo de Paleta, que se llevará a cabo durante el mes de octubre, en la ciudad francesa de Pau.

“Fue una alegría y una satisfacción enorme poder volver a conseguir la medalla dorada en los Panamericanos como en Guadalajara, ya que en Toronto por una disposición de la organización el deporte no estuvo presente en el calendario”, recalcó García Calderón que en dupla con la tucumana Cyntia Pinto vencieron en la final a la pareja uruguaya conformada por María Miranda y Camila Naviliat por 2-1 (8-15, 15-9 y 10-4).

Con respecto al partido decisivo que sirvió para quedarse con la presea dorara, la pelotaris de nuestra ciudad confesó que “habíamos llegado a la final jugando en un buen nivel, pero nos encontramos con la sorpresa que perdimos el primer set. Quizá eso sirvió para que nos despertáramos, pero además ellas no cometieron un solo error. Antes de arrancar el segundo hablamos con Cyntia, modificamos algunas cosas del planteo y por suerte a partir de ahí no nos paró nadie hasta la victoria”.

García Calderón fue la primera vez que jugó en compañía de la tucumana Pinto, que después de siete años volvió a integrar el seleccionado argentino de Paleta con motivo de los Panamericanos de Lima.

“Con Cyntia (se refiere a Pinto) nunca habíamos jugado juntas. Esta era la primera oportunidad que lo hacíamos y la verdad que conseguimos química rápidamente tanto afuera como adentro de la cancha; aunque yo me tuve que adaptar al juego de ella, porque es una delantera muy agresiva y en mi caso trato de trabajar más el punto teniendo en cuenta que la zaguera es la que toma la iniciativa en la Paleta, pero al final congeniamos bien”, resaltó Lis.

Tras cerrar el partido por la medalla de oro hubo un festejo muy emocionado de ambas jugadoras en la cancha como en el escalón más alto del podio.

Al ser consultada al respecto dijo que “es cierto. En ese momento me invadió una profunda emoción, quizá porque pudo haber sido mi último Panamericano. Claro que hay que ver lo que hace Chile en 2023, pero los chilenos han crecido mucho en todos los aspectos de la Paleta y seguramente será incluida entre los distintos deportes. Claro que también depende cómo me encuentre yo en ese momento”.

La Paleta no es una de las especialidades denominadas “olímpicas”. Solamente estuvo presente en París 1924, México 1968 y Barcelona 1992, pero como deporte de exhibición por lo que los Panamericanos y la Copa del Mundo adquieren una gran relevancia.

Argentina sigue siendo una de las potencias, pero países como Chile, Uruguay han tendido un gran avance en la Región. El próximo desafío para Lis será la Copa del Mundo. “Seguramente me toque integrar el equipo, aunque todavía no hay nada resulto y además nos comunicaron que lo hecho en los Panamericanos no tiene incidencia en la conformación del seleccionado. En el caso que me toque jugarlo, después resolveré que haré con la parte deportiva. Quizá me tome un impasse, porque tengo planes en mi vida personal y después por ahí vuelva. Pero no hay nada definitivo, ya que hay mucho tiempo por delante”, cerró García Calderón en el diálogo que mantuvo en la redacción de este medio.