Fuertes cruces a días de las PASO por la transparencia del escrutinio

El apoderado del PJ Jorge Landau dijo que no está garantizada la transparencia por el debut del nuevo sistema de transmisión electrónica de las actas. El ministro Frigerio lo acusó de tener “un actitud irresponsable”.

“Nos enteramos del cambio de sistema del escrutinio provisorio por los diarios. No nos consultaron. Y no está garantizada la transparencia para las PASO” - Jorge Landau - Apoderado Frente de Todos

El debut del nuevo sistema de transmisión electrónica de los datos de las actas de votación para el escrutinio provisorio de las Primarias del domingo quedó ayer envuelto en una fuerte polémica con cruces entre la oposición, que asegura que no está garantizada la transparencia de los comicios, y el gobierno, que respondió acusándolos de tener “una actitud irrespobsable” al sembrar sospechas de fraude.

Uno de los apoderados del Frente de Todos, Jorge Landau, insistió en señalar que “no está garantizada la transparencia” del escrutinio provisorio que se aplicará en las PASO con la participación de la empresa venezolana Smartmatic y un nuevo sistema en la transmisión de telegramas desde los lugares de votación. En este sentido, Landau afirmó que el cambio de la firma que estará a cargo de esa proceso, que hasta las últimas elecciones siempre había sido Indra, “sería la piedra del escándalo” y que la decisión de “instalar un nuevo sistema” fue adoptada por el Poder Ejecutivo como “hecho consumado”.

“Nunca se nos dio audiencia para participar de la gestión y conocer nuestra opinión. Contrataron y avanzaron, en una política del hecho consumado”, cuestionó.

Allí, insistió con que “no está garantizada la transparencia en el escrutinio provisorio” y sostuvo que, se enteraron “a través de los diarios, en enero pasado”, de la intención del Gobierno de introducir modificaciones en la modalidad en la que se realiza el primer conteo de votos, que es el que da lugar al resultado electoral que se da a conocer en las horas posteriores a la finalización de los comicios.

No obstante, es luego el escrutinio definitivo el que arroja los resultados finales de las elecciones, con validez legal.

Landau cuestionó también el hecho de que aún, a menos de una semana de las PASO, las fuerzas políticas “no conocen el software” que la empresa Smartmatic utilizará para llevar adelante el escrutinio provisorio, cuyos resultados, como lo establecen las normas electorales, comenzarán a darse a conocer progresivamente el mismo domingo de las PASO, a partir de las 21.

En igual sentido, se pronunció Teresa García, presidenta del bloque Senadores bonaerense de Unidad Ciudadana y responsable de la fiscalización del Frente de Todos, “Estamos muy preocupados y les advertimos a nuestros fiscales sobre la posibilidad cierta de que el domingo el Gobierno intente manipular el resultado del escrutinio provisorio. El sistema informático es vulnerable, ya lo denunciamos, y estamos en alerta”, posteó.

El que salió al cruce de estas declaraciones fue el ministro del Interior Rogelio Frigerio, quien calificó de “actitud irresponsable” los cuestionamientos al escrutinio provisorio, dijo que intentan “generar incertidumbre sobre la transparencia del escrutinio” y aseguró que la transparencia del proceso electoral “está garantizada”.

“Se hizo un deporte en Argentina respecto de cuestionar la legitimidad de las elecciones. Esta elección va a ser, por supuesto, transparente. No tengo ni que decirlo. La oposición va a tener acceso al control sobre el escrutinio como no tuvo nunca antes en la historia”, dijo el ministro en declaraciones a varios medios audiovisuales.

En este sentido, expresó su confianza en que el proceso “sea mucho más ágil”, gracias a la incorporación de tecnología en las escuelas “para transmitir los datos con mayor velocidad”.

Frigerio recordó que en la última elección “no hubo ni una sola denuncia” de la oposición. “Estoy seguro que en esta elección va a ocurrir lo mismo y además vamos a tener seguramente los datos del escrutinio provisorio mucho antes que en el pasado”, dijo.

Recordó que 2015 recién se conoció el resultado a la mañana siguiente, en tanto que en 2017 lo tuvieron “cerca de la medianoche”.

“Los que creen que están perdiendo generan incertidumbre sobre la transparencia del escrutinio. La verdad es que es una actitud bastante irresponsable”, se lamentó.

Además explicó que “los ensayos son para corregir los errores” y dijo que “los últimos dos ensayos” fueron perfectos.

“Los ensayos anteriores tuvieron cuestiones que se modificaron. Justamente para eso está el ensayo. Y Smarmatic gana la licitación después de décadas de que no hubo licitaciones, de que no hubo competencia”, resumió.

Dijo también que para elegir a la empresa recurrieron a una competencia, y con la elección bajaron “el costo a la mitad para el Estado”.

“A mí me gustaría saber que hay detrás de los cuestionamientos a la empresa, a la primera empresa que gana una licitación competitiva con una reducción de los costos de un 50% para el erario público”, analizó. Agregó que lo que no se toma en cuenta es que en las anteriores elecciones “siempre ganaba siempre la misma empresa porque no había competencia”.



“Lo importante es que el control del escrutinio lo hace la Justicia Electoral. Cualquier problema hay que remitirse a la Justicia. La Justicia hizo una acordada hace unos días planteando la total tranquilidad sobre el escrutinio provisorio”, aseguró.