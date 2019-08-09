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¿Quiénes son los 16 precandidatos que pelearán por ser intendente de La Plata?

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Estos son los 16 precandidatos a intendente de las 11 fuerzas políticas que competirán el domingo en las PASO: 

JULIO GARRO
JUNTOS POR EL CAMBIO


LUIS ARIAS
FRENTE DE TODOS

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FEDERICO MARTELLI
FRENTE DE TODOS

VICTORIA TOLOSA PAZ
FRENTE DE TODOS

FLORENCIA SAINTOUT
FRENTE DE TODOS

GUILLERMO ESCUDERO
FRENTE DE TODOS

GABRIEL CRESPI
CONSENSO FEDERAL

CARLOS ORTELLI
CONSENSO FEDERAL

SERGIO PANELLA
PARTIDO MODE

LUANA SIMIONI
FIT UNIDAD

ERIC SIMONETTI
NUEVO MAS

MARCELO PEÑA
FRENTE NOS

GERARDO JAZMÍN
ALTERNATIVA VECINAL PLATENSE

JESICA MUCHENIK
PARTIDO HUMANISTA

SANTIAGO BLAS
DIGNIDAD POPULAR

OSCAR LOYOLA
BANDERA VECINAL

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