¿Quiénes son los 16 precandidatos que pelearán por ser intendente de La Plata?

Estos son los 16 precandidatos a intendente de las 11 fuerzas políticas que competirán el domingo en las PASO:
JULIO GARRO
JUNTOS POR EL CAMBIO
LUIS ARIAS
FRENTE DE TODOS
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Consultá el padrón para saber a dónde votás el domingo
FEDERICO MARTELLI
FRENTE DE TODOS
VICTORIA TOLOSA PAZ
FRENTE DE TODOS
FLORENCIA SAINTOUT
FRENTE DE TODOS
GUILLERMO ESCUDERO
FRENTE DE TODOS
GABRIEL CRESPI
CONSENSO FEDERAL
CARLOS ORTELLI
CONSENSO FEDERAL
SERGIO PANELLA
PARTIDO MODE
LUANA SIMIONI
FIT UNIDAD
ERIC SIMONETTI
NUEVO MAS
MARCELO PEÑA
FRENTE NOS
GERARDO JAZMÍN
ALTERNATIVA VECINAL PLATENSE
JESICA MUCHENIK
PARTIDO HUMANISTA
SANTIAGO BLAS
DIGNIDAD POPULAR
OSCAR LOYOLA
BANDERA VECINAL
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