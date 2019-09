Alberto Fernández dijo que los acreedores "me llaman a mí, que aún no soy nada"

El candidato a presidente del kirchnerismo desmintió haberle pedido a Melconian un plan económico

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, negó haberle pedido un plan económico a Carlos Melconian, habló de un "problema político" en el país y aseguró que los acreedores "me llaman a mí, que aún no soy nada".

En declaraciones a la prensa, el ex jefe de Gabinete afirmó que la situación que atraviesa la Argentina es de "un problema político" y que por eso "los acreedores quieren discutir con el que piensan que puede ser el próximo Gobierno". En ese sentido reveló que "me llaman a mí, que aún no soy nada".

Con relación a la versión periodística de que le había solicitado la elaboración de un plan económico a Melconian, el candidato del kirchnerismo dijo que conoce al economista desde hace mucho tiempo, y que si bien "lo escucha con mucho respeto" y que valora "su visión sobre las cuentas públicas", "nunca le pedí un plan" apuntado a reordenar la economía en caso de resultar electo presidente.

Por otra parte, con relación a cuál cree será el panorama con el que se enfrentará el próximo gobierno, dijo que "la Argentina que viene no es fácil, es muy difícil". En ese sentido, graficó que los bonos "están por el piso, valen a precio de default" y "los mismos acreedores saben que hay que renegociar la deuda".