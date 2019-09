El equipo de caballeros de Universitario “A” y un retorno anticipado a Primera

Pese a resignar un largo invicto de 19 fechas, en Gonnet fue todo alegría cuando una combinación de resultados desató la euforia

Por: Adrián D'Amelio





Los caballeros de Universitario “A” vuelven a ser de Primera. Esa misma desazón y frustración que sintieron los jugadores en el momento de la derrota frente a Vélez (2-1) lo que significó resignar un invicto de 19 partidos (15 triunfos y 4 empates) por el torneo Metropolitano B1 se transformó, bien entrada la noche del domingo, en alegría y festejo en el micro que los trasladaba de Liniers hacia nuestra ciudad y que después prosiguió en el quincho de la sede de Gonnet. ¿A qué se debió este cambio del estado de ánimo? El hecho de enterarse de la victoria como visitante de SAG de Los Polvorines sobre Martín Güemes (1-0) lo que le aseguró uno de los dos ascenso a la máxima categoría, cuando todavía restan cuatro fechas para que culmine el certamen.

Juan Pablo Cañete es uno de los jugadores más experimentados del plantel de Universitario “A”. “La verdad que nos quedamos con una mucha bronca después de la derrota contra Vélez. No solamente por que dejamos el invicto, claro que en lo particular me gustaría ascender y salir campeón sin perder ningún partido como en el 2016, pero me refiero que todos estábamos enojados porque jugamos mal. Ellos tienen un buen equipo, por algo es nuestro escolta, pero nos supieron jugar el encuentro a su ritmo. Tampoco estuvimos efectivos, pero ya pasó. Lo importante es que nos aseguramos la vuelta a Primera restando cuatro fechas”, resumió el defensor del conjunto de Gonnet.

Por su parte, Máximo Kiernan le comentó a este diario que “quizá entramos un poco ansiosos porque teníamos la posibilidad de ascender contra Vélez, pero con el transcurso de partido se nos fue eso de la cabeza. Este grupo es muy autocrítico y la verdad que jugamos mal, muy mal en todo sentido. Encima, nos marcaron los dos goles en el arranque del cotejo. Después descontamos, pero no tuvimos precisión en las jugadas de posiciones fijas, mientras que ellos se defendieron bien. Nos fuimos al vestuario con una bronca terrible. Recién nos enteramos el resultado de SAG cuando volvíamos en el micro y ahí se pude decir que nos relajamos y festejamos la vuelta a Primera”, resaltó el autor del único gol de la “U” por medio de un córner corto.

En otro tramo de la charla, Juampi Cañete agregó que “este equipo siempre intenta jugar igual de local o visitante. Es un proceso que iniciamos para que cuando volviéramos a Primera no entráramos en el sube y baja para poder mantenernos y tener una continuidad. Ahora hay mucho más chicos con más rodaje en el equipo superior, por ejemplo aquellos de quinta, lo que es muy importante para el futuro y a eso es lo que apunta el trabajo del cuerpo técnico”, cerró.

Universitario “A” volverá a jugar el domingo, cuando reciba a GEBA “B”, en la cancha de Gonnet. De acuerdo a lo que se pudo averiguar habrá festejos por el ascenso a la Primera División por lo que se esperar una gran concurrencia de publico de parte de la gente que sigue al hockey de la “U” como así de otros deportes que se practican en el club.