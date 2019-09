Johnson asegura que los británicos no quieren un segundo referendo sobre el Brexit

El primer ministro insiste en que el Reino Unido abandone la UE el 31 de octubre



El primer ministro británico, Boris Johnson, aseguró hoy que los británicos no quieren un segundo referendo para abandonar la Unión Europea (UE), y por lo tanto convocó a que se consolide el Brexit para el 31 de octubre, a la vez que desafió a la oposición laborista a presentar una moción de censura que fuerce nuevas elecciones.

"El pueblo británico solo quiere que se haga el Brexit", dijo el conservador Johnson, según el diario británico The Guardian, citado por la agencia DPA.

En una comparecencia ante la Cámara de los Comunes, tras el fallo del Tribunal Supremo que declaró "ilegal" la suspensión del Parlamento impulsada por el premier, Johnson afirmó que el alto tribunal "se ha equivocado" porque se ha pronunciado sobre un tema de naturaleza política.

El primer ministro insistió en que el Reino Unido abandonará la UE el 31 de octubre y dijo que los británicos no quieren "un segundo referendo" sino que "se cumpla el primero", aprobado el 23 de junio de 2016.

Johnson afirmó que sería una "fantasía" pensar que los ciudadanos "respetarían" el resultado de un segundo referendo sobre el Brexit.

Por otra parte, el premier convocó al líder opositor, el laborista Jeremy Corbyn, a presentar una moción de censura para derribar a su Gobierno y conseguir así la convocatoria de elecciones legislativas.

Asimismo reprochó a los laboristas que hayan votado en los Comunes en dos ocasiones en contra de convocar comicios y luego hayan abogado por una cita con las urnas en su conferencia de Brighton.

"No es solo que este Parlamento esté atascado y paralizado y se niega a cumplir las prioridades del pueblo. No es solo que sea incapaz de avanzar. Es peor que eso. Se trata de puro egoísmo y cobardía política de opositores que no están dispuestos a echarse a un lado y dar la voz al pueblo", afirmó.

Johnson le reprochó a Corbyn que esté continuamente "cambiando de opinión" y se preguntó si el líder opositor votaría a favor de una moción de censura, y si de verdad quiere convertirse en primer ministro.

Corbyn, por otra parte, criticó al primer ministro por haber impulsado el cierre del Parlamento, una medida que ha definido como "un golpe de Estado constitucional".

También le reprochó que, en su etapa de alcalde de Londres, concediera subvenciones a una empresa dirigida por una amiga de Estados Unidos.

"Si quiere unas elecciones, consiga un aplazamiento (del Brexit) y tengamos unas elecciones", ha señalado el líder del Partido Laborista, antes de recalcar que Johnson debe abandonar el cargo "por el bien del país".

Por otra parte, el fiscal general británico Geoffrey Cox acusó hoy al Parlamento de ser una "vergüenza", al reanudarse las sesiones legislativas tras el fallo de la Corte Suprema que declaró ilegal la decisión del primer ministro de suspender la Cámara de los Comunes.

La voz grave del fiscal resonó en el recinto al defender su polémica recomendación a Johnson para que suspendiera el Parlamento, una decisión que impedía a los diputados discutir leyes sobre el Brexit.

Cox tomó la iniciativa agresivamente y acusó a lo que calificó de "Parlamento muerto" de ser "demasiado cobarde" para votar una moción de censura contra Johnson, que, de aprobarse, derribaría al gobierno y obligaría a adelantar las elecciones.

"Este Parlamento debería tener el coraje de enfrentar al electorado, pero no lo quiere hacer, porque muchos de ellos (los diputados) lo único que quieren es impedirnos que abandonemos la Unión Europea", dijo a los legisladores.