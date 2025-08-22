Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

Espectáculos

Virginia Gallardo rompió en llanto al despedirse de la tele para dedicarse de lleno a la política

Virginia Gallardo rompió en llanto al despedirse de la tele para dedicarse de lleno a la política
22 de Agosto de 2025 | 16:17

Virginia Gallardo decidió presentarse como candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza en Corrientes y para ello dejó su puesto de panelista en "Mujeres Argentinas", el programa que conduce María Belén Ludueña en El Trece.

Pero antes de irse ya tuvo su primer conflicto. El senador kirchnerista José Mayans la trató de "tonta" y "estúpida" durante la sesión de la cámara alta del Senado: “Le digo a la tonta esta, si cree que va a venir acá a ganar 10 millones… ¿cómo se llama? Victoria Gallardo. Ella dice en una mesa tradicional que quiere ganar 9 millones, la verdad que una tonta, una estúpida, acá no se gana esa plata, se comió la mentira del Presidente”.

Virginia le respondió por X: “Más tonto y estúpido Sr Mayans es no saber que soy candidata a Diputada y no a Senadora, así que no tendrá el gusto de tenerme como compañera. Aparte de quedarse con un recorte que iba direccionado a los misioneros que cambiaron su voto en Ficha Limpia ni más ni menos. Pero tiene razón !no ganan ese dinero, van a ganar más! Porque esa información no me la da Milei, sino los medios más prestigiosos donde me informo a diario. Quería felicitarlo por la educación que maneja en su léxico tratando así a una mujer que podría ser su hija. Después me mandan a estudiar a mi. Dolor país...”.

En el programa quebró en llanto por no poder creer el poco respeto que le tienen en la política: "Estoy dejando mi vida, estoy dejando mi trabajo, estoy dejando todo porque quiero aportar un granito de arena. Por mi hija, por los hijos de todos, quiero un país mejor. Estudio, estudié 7 años de inglés, me recibí. Estudié música en un conservatorio, me recibí. Y estudié en la facultad. Y si dejé la facultad el tercer año de Ciencias Económicas, es porque me salió esta oportunidad. Mirá, si no va a ser válido venir a bailar en ese momento por un comedor. Para mí era una oportunidad como la exista".

"Quiero devolver a mi provincia, recorrer. Quiero que la gente venga, se acerque. No quiero escuchar al político, no quiero que me cuenten los números ni las estadísticas ni las cosas de lo que cada uno lleva para su molino. Voy a ir a recorrer el interior, quiero que la gente venga, me putee si quiere, que me venga a contar. Quiero escuchar a la gente. Y sabrá la gente. No soy nada. Seré si la gente me elige", aseguró.
 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

Agenda de Buenos Aires

Música, teatro, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Los García Furfaro, presos: giro clave en la causa por el fentanilo mortal

Uno por uno, el boletín de calificaciones de los jugadores de Estudiantes vs Cerro Porteño

Terror en Avellaneda: el impactante video del momento en que un hincha de la U cae al vacío

Gimnasia vs San Martín (SJ): volvería Silva Torrejón y Orfila evalúa cambiar el esquema táctico

Tras la ciclogénesis, en La Plata sale el sol pero ¿vuelven las lluvias?: día por día, cómo sigue el tiempo

Qué se sabe del hombre que cayó de un edificio del centro de La Plata: "Dio señales"

Denuncia penal a un procurador de La Plata por vender “espejitos de colores”

Un dato dispara alarmas en Provincia
+ Leidas

Todos los detalles de la obra de la bajada de la Autopista en City Bell: cuándo estará lista

Tras la lluvia, salió el Sol: ¿volverá a diluviar y cómo sigue el tiempo?

Aumento a jubilados bonaerenses: el IPS salió a aclarar desde cuándo se paga

Conmoción: se tomó el micro en la Terminal de La Plata y llegó muerto a Pehuajó

Estudiantes vs Flamengo: el Pincha va al Maracaná por tercera vez, ¿cómo le fue?

Quién es el exjugador y nieto de un ex presidente de Estudiantes acusado de cortarle el cuello a un seguridad en UNO

Una biblioteca de La Plata saca del depósito viejos tesoros de la literatura infantil

Investigan una brutal agresión en un evento en UNO: le cortó el cuello con una copa rota
Últimas noticias de Espectáculos

"Me van a tener que matar para callarme": duro descargo de Feinmann tras la agresión del sindicalista

La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas repudió el ataque que sufrió Eduardo Feinmann en la puerta de Radio Mitre

Mario Pergolini intenta reparar la relación con Susana Giménez: “Tiene derecho a estar enojada”

Tremenda acusación de Wanda Nara contra Mauro Icardi: “Viví algo muy parecido a lo de Julieta Prandi”
La Ciudad
Carnicerías, el descuento más esperado de Cuenta DNI: este sábado, el último del mes con la promo
Problemas con el suministro de agua en sectores de City Bell y Gonnet: uno por uno, los puntos afectados
Un mes sin el Tren Roca a La Plata: cómo vienen las obras y cuándo se reactiva el servicio hasta 1 y 44
Aumento a jubilados bonaerenses: el IPS salió a aclarar desde cuándo se paga
Tras la lluvia, salió el Sol: ¿volverá a diluviar y cómo sigue el tiempo?
Información General
“Black Moon”: el fenómeno lunar que despertó curiosidad en redes y que no puede verse a simple vista
"Estamos bien los 33": hace 15 años el mundo supo que los mineros de Chile estaban vivos
Locos por Shein en Argentina: el truco para comprar con envío gratis y todo lo que hay que saber
Índice de pobreza: cuestionan que haya mejorado
Las intensas lluvias complican a la zona núcleo
Deportes
Marcos Rojo rompió el silencio y contó por qué no llegó a Estudiantes: "Hablé con Verón, pero no sé que pasó"
Noche sangrienta en Avellaneda: el gobierno de Chile confirmó que los heridos de gravedad "no tienen riesgo vital"
Independiente no jugará en su estadio contra Platense: lo dispuso la Provincia tras los sangrientos hechos
Pasaron por Estudiantes o Gimnasia y sueñan con la Copa Libertadores 2025
Independiente vs U. de Chile, el día después de la barbarie: ¿quién se hace cargo?
Policiales
Salidera bancaria en La Plata: un jubilado cobró su jubilación y le robaron a las dos cuadras
Cruzaba caminando 8 y 50 y se partió una alcantarilla: la mujer terminó herida
Así encontró la Policía a Spagnuolo: secuestraron U$S 266.000 y $7 millones en su casa de Nordelta
Salió de la cárcel de Olmos, robó en una casa y volvió a caer detenido en La Plata
Fentanilo: el abogado de Ariel García Furfaro dijo que su declaración indagatoria “es sagrada”

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$670/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6280

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$515/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4065

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$515.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4065.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla