De La Plata hacia toda la Provincia: arrancó el despliegue de urnas para las elecciones
22 de Agosto de 2025 | 19:37

En el marco de la organización de las elecciones del 7 de septiembre que coordina la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires se desarrolla la labor de despliegue de urnas y material electoral a través de camiones del Correo Argentino que parten del Polo Electoral de la La Plata hacia cada uno de los distritos del territorio provincial.

En esta etapa, el despliegue del material es vital a fin de llevar adelante una elección que mantenga la confianza pública en la integridad de los procesos electorales y que otorgue un servicio de calidad a los votantes.

Custodiados por patrulleros de la Policía de la Provincia, un promedio de ocho camiones por día trasladan estos insumos, en una tarea en la que trabajan en forma conjunta personal de la Junta Electoral Provincial y del Juzgado Federal Nro. 1 de La Plata, en virtud del convenio de colaboración firmado entre ambas instituciones y el Ministerio de Gobierno provincial.

