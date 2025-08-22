Salidera bancaria en La Plata: un jubilado cobró su jubilación y le robaron a las dos cuadras

Una indignante y terrible salidera bancaria ocurrió esta mañana en la zona oeste de La Plata, cuando un hombre que había salido del banco de cobrar su jubilación fue abordado por dos mujeres que le mostraron un arma y le robaron todo el dinero en efectivo en la avenida 44 y 199, en la localidad de Lisandro Olmos.

El violento episodio sucedió hoy, pasadas las 11 de la mañana, cuando el hombre se dirigió como cada mes a cobrar su jubilación mínima a la sucursal del Banco Provincia, ubicada en la avenida 44 y 197.

Al salir, el jubilado cuya profesión es veterinario y como hacía todos los meses, se volvió caminando para hacer un poco de ejercicio durante el viernes. De repente, a la altura de la avenida 44 y 199, dos mujeres se le acercaron, le sacaron un arma, lo amenazaron y le robaron todo el dinero en efectivo.

Según fuentes que accedió en exclusiva EL DIA, contaron: "Volvía caminando para su casa que está en la zona de 44 y 208, y lo abordaron dos personas cuando le mostraron el chumbo".

Por último, ahora la denuncia la radicó en la Comisaría Decimoquinta de Lisandro Olmos, que tiene jurisdicción en la zona y analizan todas las cámaras del barrio para poder dar con los implicados.