VIDEO. La barra brava de Peñarol en La Plata, sus pares del Pincha como anfitriones

En el jerga de las hinchadas y la historia de las barras bravas, hay una costumbre que -a pesar de los cambios de mandos en las tribunas- se respeta: las amistades con otras parcialidades.

Sabido que dese hace décadas la hinchada de Estudiantes mantiene un estrecho vínculo de amistad con sus pares de Peñarol (Uruguay).

Tanto en la tribuna del Pincha como en la del Manya es común ver respectivas camisetas "cruzadas" en la tribuna.

Los uruguayos estuvieron esta semana en el país con motivo del duelo copero ante Racing y en la antesala del cotejo tuvieron un encuentro con sus pares de Estudiantes.

En un video, se observa a la Agrupación 16 de Octubre, que forma parte del núcleo de tribuna de 57, oficiando de anfritiones.