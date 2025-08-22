Marcos Rojo rompió el silencio y contó por qué no llegó a Estudiantes: "Hablé con Verón, pero no sé que pasó"

El tema Marcos Rojo fue sin dudas una de las novelas del invierno. Luego de debut (con expulsión incluída) en Racing, el zaguero central rompió el silencio y habló de todo. Su salida traumática de Boca, Miguel Russo, Juan Riquelme, y su no llegada a Estudiantes.

En un reportaje a ESPN, Rojo contó: "Gracias a Dios tuve varios llamados de muchos clubes, a los cuales les agradezco. Newell's, Vélez también tuve la posibilidad de ir, con Estudiantes también hable, y estuve esperando hasta último momento y viendo cuál era la mejor opción. Y creo que lo de Racing era lo mejor, porque es un gran equipo, candidato a ganar la Copa o a pelear hasta el final, y eso te seduce, jugar esta clase de partidos. Esto que te dan estos clubes grandes a nosotros nos llama y nos tira para venir y tratar de hacer lo mejor. Lo de Gimnasia fue un asado con el Pata Castro, que nos estábamos cagando de risa, y al otro día se hizo una historia terrible, pero la gente sabe que yo en La Plata solo jugué en Estudiantes y estoy muy identificado con esa camiseta"

"ESTOY MUY IDENTIFICADO CON ESTUDIANTES, CRECÍ AHÍ. ESTA VEZ LA INTENCIÓN MÍA ERA VOLVER, HUBO CHARLAS CON ALAYES Y VERÓN PERO NO TOMARON LA INICIATIVA PARA MI VUELTA"



"Yo estoy muy identificado con Estudiantes, crecí ahí, desde los 10 años hasta los 20, siempre me sentí muy cómodo. Después pasaron miles de cosas en el medio, es una historia muy larga de contar. Pero mi intención era volver y jugar en Estudiantes, hubo charlas con Agustín Alayes y con Verón, pero ellos al final no se decidieron o no tomaron la iniciativa para mi vuelta, así que tocó seguir esperando en Boca hasta que me llegó el llamado de Diego (Milito). Yo sabía que la gente estaba un poco molesta por mi decisión de ir a Boca, pero la historia es muy larga, no fue tan fácil como la gente se piensa: yo nunca salí a decir lo que pasó, pero entiendo que la gente no esté contenta porque había dicho que solo iba a jugar en Estudiantes. Pero circunstancias de la vida y de los futbolistas... hay que tomar decisiones y yo tomé la decisión de ir a Boca. Entendí a la gente, y en esta vuelta veía lo que decía la gente y estaban 50 y 50, estaba tensa la cosa. Pero yo estaba dispuesto a volver e intentar revertir esa situación, que al final no se dio. Hoy toca hacer lo mejor por Racing"

"Con los que yo hablé, que fueron Agustín y Sebastián, las charlas fueron muy buenas y yo pensé que estaba todo bien para mi vuelta. Pero la protesta final nunca llegó. No sé qué habrán hablado entre ellos. Para mí habían sido positivas las charlas, pero al final no llegó", agregó sobre el tema del Pincha.

Al mismo tiempo, se refirió con elogios al presidente Pincha. "A mí Verón me ayudó muchísimo. Yo en el club estuve desde los 10 años y esa clase de jugadores nosotros siempre los tuvimos allá arriba. Él venía de Manchester a ver un partido de inferiores y era un sueño. Y después lo tuve de compañero y aprendí un montón: esa clase de jugador, de competitivo que era, de compañero, de líder. A mí me marcó mucho y yo siempre lo tengo entre lo más grande que me ha tocado vivir en el fútbol, y he jugado con un montón de jugadores importantes. Me llamaba mucho la atención cuando vi la serie (de Jordan) que era muy parecido, por la forma de entrenar y de competir: imponía respeto y miedo, yo tenía 18 o 19 años cuando empecé a jugar con él"

Marcos Rojo, Boca, Riquelme y Russo

"Ni sé yo todavía (por qué me fui de Boca). No sé, la verdad empezó todo en el partido con Independiente. Yo me sentí mal ese día, se dijeron un montón de mentiras y barbaridades. Al día siguiente vine, me presenté, entrené, después Herrón me sacó y ahí empezó todo el quilombo. De un día para el otro yo era el culpable de que habíamos quedado eliminados, dijeron que yo me había ido a Paraguay, al cumpleaños del Pipa, miles de cosas, que duelen porque tengo hijas y la más grande ya entiende, es fanática de Boca y lee, así que duele. A ella le molestaba que hablaran mal de su papá. Eso era lo que me jodía, porque me hicieron cargo de algo que no había hecho", dijo Marcos Rojo sobre su salida de Boca.

"Con Herrón discutimos, pero cosas de fútbol y nada más, nada extrafutbolístico. No sé si Román se puso de su lado, porque yo con él hablé después de mis vacaciones, antes de la preparación para el Mundial de Clubes, y veía y escuchaba todo lo que decían, que yo estaba peleado con todos. Y era incómodo para mí, porque yo volví a prepararme para el Mundial de Clubes, pensando que ya había pasado lo del torneo, y yo pensaba que iba a jugar en el Mundial de Clubes, porque en el torneo había jugado todos los partidos salvo el de Independiente, hasta el de Lanús. Y cuando volví se hablaba mucho, así que un día, que estaba Tito Pompei, antes de que llegara Miguel (Ángel Russo), lo crucé a Román en la cancha, me acerqué, porque hacía cuatro años y medio estaba en el club, tenía confianza, y le pregunté si él tenía un problema conmigo, y en la cara me dijo que no, que si tenía un problema me lo iba a decir en la cara, que teníamos confianza, y yo le dije lo mismo, que si él estaba molesto con algo que yo había hecho, que me lo dijera, y quedamos muy bien. Me dijo que no había ningún problema, así que seguimos para adelante"