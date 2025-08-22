Cuatro candidatos a concejales de La Plata debatieron sobre varios temas

García Furfaro en La Plata: seis horas declarando, "que me corten la cabeza" y la culpa a los empleados
Expusieron sus posiciones sobre obra pública, servicios, ordenamiento urbano y vivienda en un encuentro abierto organizado en la ciudad
Escuchar esta nota
Cuatro candidatos a concejales de los principales frentes que competirán en las elecciones locales participaron de un debate en la sede de la Universidad del Este. La actividad reunió a Juan Martín Granillo Fernández (Fuerza Patria), Juan Pablo Allan (La Libertad Avanza), Manuela Forneris (Somos Buenos Aires) y Luana Simioni (Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad), quienes presentaron sus propuestas y cruzaron críticas en torno a los problemas de la Ciudad.
En el primer tramo, dedicado a la gestión municipal y la obra pública, Granillo Fernández defendió los lineamientos del actual oficialismo. “Logramos lanzar el plan de obra pública más ambicioso de la historia de nuestra ciudad”, afirmó, y sostuvo que la actual gestión se diferencia de la “improvisación” de la administración anterior.
Desde la oposición, Allan señaló que “las plazas están muy lindas pero la Ciudad está detonada” y cuestionó la falta de atención en los servicios esenciales. Forneris coincidió en ese eje y subrayó: “Estamos hartos de pagar impuestos y vivir entre baches. Hacemos un esfuerzo enorme en pagar impuestos y no vemos resultados”.
Por su parte, Simioni apuntó contra lo que definió como “el eterno monopolio de la recolección de residuos que se lleva 200 millones de pesos por día” y planteó un cambio de sistema basado en la participación de “asambleas y trabajadores recicladores”.
En la segunda parte, el debate giró en torno al ordenamiento territorial y la problemática de la vivienda. Simioni reclamó abordar la situación de los barrios populares y afirmó que la ciudad es “cada vez más desigual”, criticando que las plazas “no son prioridades”.
Granillo Fernández reconoció la gravedad del déficit habitacional, pero destacó que el Municipio avanza en la elaboración de un nuevo Código de Ordenamiento Urbano Territorial. Allan, en cambio, hizo hincapié en “el aumento de las hipotecas, el costo de la construcción y la proliferación de tomas”, y calificó a La Plata como “la capital nacional de las usurpaciones”.
Forneris también se refirió a la problemática de las tierras: “No se quiere discutir la toma más grande del país”, dijo sobre la megatoma de Los Hornos, y cuestionó la falta de un diagnóstico claro para relocalizar a las familias.
