Salió de la cárcel de Olmos, robó en una casa y volvió a caer en La Plata

Escuchar esta nota
En las últimas horas, un hombre de 30 años que había salido de cumplir su condena en la Unidad N.º 1 de Olmos fue aprehendido este jueves en el barrio de Altos de San Lorenzo tras intentar robar en una vivienda ubicada en calle 18 entre 74 y 75.
El detenido, identificado, fue sorprendido por efectivos de la DDI La Plata mientras intentaba huir por el fondo de una casa lindera a la de la víctima de 35 años.
Según fuentes policiales que accedió EL DÍA, contaron que un masculino ingresó a la parte trasera de su domicilio saltando por la medianera de la casa del vecino, donde intentó ingresar a la casa forzando una de las ventanas del dormitorio que da al patio trasero de su finca y al no poder, violentó la puerta de una cabina de gas, que tiene en el patio y sustrajo un motor de aire acondicionado automotor, un motor de lavarropas, y varias piezas metálicas.
En tanto, los efectivos policiales realizaron una búsqueda en los fondos de la casa de la víctima y al asomarse a la casa lindera observaron la presencia del malviviente que intentó ponerse en fuga, pero el personal del Comando Patrullas La Plata, y en forma conjunta logran reducirlo en el patio de la morada lindante.
Tras las averiguaciones pertinentes y al identificar al delincuente, se pudo constatar que el implicado tenía un frondoso prontuario delictivo y que había salido de cumplir una extensa condena de la Unidad N.º 1 ubicada en la avenida 197 y 52, de la localidad de Lisandro Olmos.
Por último, el implicado fue imputado con la caratula "Robo agravado por escalamiento en grado de tentativa y violación de domicilio", donde intervino la UFI Nro. 5 a cargo de Dr. J. Mennucci – Jdo. Gtias Nro. 3 Dr. P. Raele DJLP.
