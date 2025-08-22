Cruzaba caminando 8 y 50 y se partió una alcantarilla: la mujer terminó herida

Encontraron a Spagnuolo, no quedó detenido pero le secuestraron el celular
Momentos de tensión es lo que vivieron transeúntes y vecinos, durante este mediodía en pleno centro de La Plata, cuando una mujer que iba caminando, cruzó la calle, se cayó a una alcantarilla y terminó gravemente herida en la calle 8 y 50.
El incidente ocurrió cerca de las 13:00 de hoy viernes, donde fueron los mismos vecinos, transeúntes y hasta periodistas locales, que ayudaron a la mujer accidentada frente a los Tribunales Federales de La Plata. Según confirmaron fuentes, la víctima, es una mujer que justo cruzaba por la transitada calle y cayó luego de que cediera la tapa de una boca de ventilación.
En declaraciones que pudo averiguar EL DIA, contaron: "La mujer grande se lastimó bastante la rodilla, tiene sangre y la asistieron los mismos vecinos", dijo una fuente a este medio.
NOTICIA EN DESARROLLO
