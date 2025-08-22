Encontraron a Spagnuolo, no quedó detenido pero le secuestraron el celular
Encontraron a Spagnuolo, no quedó detenido pero le secuestraron el celular
Un mes sin el Tren Roca a La Plata: cómo vienen las obras y cuándo se reactiva el servicio hasta 1 y 44
VIDEO.- Motochorros lo tiraron al piso, enfrentó a los delincuentes y evitó el robo en La Plata
Problemas con el suministro de agua en sectores de City Bell y Gonnet: uno por uno, los puntos afectados
Otro cachetazo: la oposición volteó 5 decretos y aprobó los fondos para universidades y el Garraham, pero vuelve el "capitán veto"
Conmoción: se tomó el micro en la Terminal de La Plata y llegó muerto a Pehuajó
Quién es el exjugador y nieto de un ex presidente de Estudiantes acusado de cortarle el cuello a un seguridad en UNO
Música, teatro, shows y más: la agenda de espectáculos para este finde
Semestre Record, Yacoub Developers vendió más de 250 departamentos
"Estamos bien los 33": hace 15 años el mundo supo que los mineros de Chile estaban vivos
Noche sangrienta en Avellaneda: el gobierno de Chile confirmó que los heridos de gravedad "no tienen riesgo vital"
Pasaron por Estudiantes o Gimnasia y sueñan con la Copa Libertadores 2025
¡A sólo $9.990! Ya podés pedir "El Pollito Pipo", un libro con sonido y para pintar
Tras la lluvia, salió el Sol: ¿volverá a diluviar y cómo sigue el tiempo?
Colombia otra vez bajo el yugo terrorista: ya son 18 los muertos ataques con coche bomba, drones y fusiles
Aumento a jubilados bonaerenses: el IPS salió a aclarar desde cuándo se paga
El boleto del micro vuelve a aumentar en La Plata: los nuevos valores y desde cuándo
VIDEO. Peligro en el aire: pasajeros asustados por la rotura de un ala de avión en pleno vuelo
“Black Moon”: el fenómeno lunar que despertó curiosidad en redes y que no puede verse a simple vista
"Me van a tener que matar para callarme": duro descargo de Feinmann tras la agresión del sindicalista
¿Se cae la cumbre Putin y Zelenski? "No hay ninguna reunión prevista" con Ucrania, dice Rusia
La ONU declaró la "hambruna" en Gaza e Israel salió a negarlo
Locos por Shein en Argentina: el truco para comprar con envío gratis y todo lo que hay que saber
Tremenda acusación de Wanda Nara contra Mauro Icardi: “Viví algo muy parecido a lo de Julieta Prandi”
Comercios, gastronómicos y empresas, búsqueda de empleo en La Plata: mirá este listado de trabajos pedidos en la Región
El alza del dólar, en la góndola: los precios aumentaron hasta un 13%
Un concejal K cercano a Espinoza pidió más mano dura y criticó a la policía de Kicillof
Tini Stoessel y Rodrigo De Paul: confirmaron cuándo y dónde será su casamiento
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) informó hoy que cuadrillas de operarios se encuentran trabajando en la reparación de una avería que efactaba el suministro de agua en distintas zonas de Gonnet y City Bell.
En Gonnet, una cuadrilla de ABSA trabaja en la reparación de una cañería de 160 milímetros en la intersección de las calles 15bis y 496.
Para poder llevar a cabo estos trabajos, el personal interrumpió el funcionamiento de la perforación ubicada en 17 y 495, lo que efectó de forma inmediata el servicio en un amplio sector de la localidad.
La interrupción del suministro se registra en la zona delimitada por las calles 493 a 496, y de 15bis a Camino General Belgrano.
Por otra parte, los vecinos de City Bell se ven afectados por un incidente de origen eléctrico. La perforación de calle 445 y 21d se encuentra fuera de servicio debido a la falta de fase eléctrica.
Este corte afecta el suministro de agua en el sector comprendido por las calles 426 a 452, y de Camino General Belgrano a 18.
LE PUEDE INTERESAR
Un mes sin el Tren Roca a La Plata: cómo vienen las obras y cuándo se reactiva el servicio hasta 1 y 44
LE PUEDE INTERESAR
Aumento a jubilados bonaerenses: el IPS salió a aclarar desde cuándo se paga
Ante esta situación, ABSA recomendó a los vecinos de las zonas afectadas cuidar las reservas de agua y utilizarla solo para hidratación y tareas esenciales hasta que el servicio quede normalizado.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí