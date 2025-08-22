Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Súper Cartonazo de $9.000.000! Controlá los números que salieron hoy en EL DIA

La Ciudad

Problemas con el suministro de agua en sectores de City Bell y Gonnet: uno por uno, los puntos afectados

Problemas con el suministro de agua en sectores de City Bell y Gonnet: uno por uno, los puntos afectados
22 de Agosto de 2025 | 12:17

Escuchar esta nota

La empresa Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) informó hoy que cuadrillas de operarios se encuentran trabajando en la reparación de una avería que efactaba el suministro de agua en distintas zonas de Gonnet y City Bell.

En Gonnet, una cuadrilla de ABSA trabaja en la reparación de una cañería de 160 milímetros en la intersección de las calles 15bis y 496. 

Para poder llevar a cabo estos trabajos, el personal interrumpió el funcionamiento de la perforación ubicada en 17 y 495, lo que efectó de forma inmediata el servicio en un amplio sector de la localidad.

La interrupción del suministro se registra en la zona delimitada por las calles 493 a 496, y de 15bis a Camino General Belgrano.

Por otra parte, los vecinos de City Bell se ven afectados por un incidente de origen eléctrico. La perforación de calle 445 y 21d se encuentra fuera de servicio debido a la falta de fase eléctrica.

Este corte afecta el suministro de agua en el sector comprendido por las calles 426 a 452, y de Camino General Belgrano a 18.

Ante esta situación, ABSA recomendó a los vecinos de las zonas afectadas cuidar las reservas de agua y utilizarla solo para hidratación y tareas esenciales hasta que el servicio quede normalizado.

