El Mundo |Era un Boeing 737

VIDEO. Peligro en el aire: pasajeros asustados por la rotura de un ala de avión en pleno vuelo

22 de Agosto de 2025 | 11:22

Escuchar esta nota

Un vuelo de Delta Air Lines que cubría la ruta entre Orlando y Austin, Texas, se transformó en una experiencia de terror para sus pasajeros cuando, a minutos de aterrizar, una parte del ala izquierda del avión se desprendió en pleno trayecto. El episodio ocurrió el martes 19 de agosto de 2025 en el vuelo DL 1893, a bordo de un Boeing 737, y quedó registrado en imágenes que rápidamente se viralizaron en redes sociales.

Según contaron testigos, el viaje ya venía siendo incómodo debido a las turbulencias, pero la tensión se desató cuando una pasajera advirtió que algo estaba roto en el ala y decidió filmar. El video mostró cómo un flap, pieza clave para las maniobras de despegue y aterrizaje, colgaba peligrosamente y terminaba desprendiéndose, generando pánico generalizado entre los 62 pasajeros y seis tripulantes que se encontraban a bordo.

“Una señora delante de mí abrió la persiana y dijo que algo estaba roto. Cuando miré por la ventana, vi que una pieza colgaba y sentí mucho miedo”, relató Shanila Arif, una de las pasajeras, quien difundió las imágenes del momento.

A pesar del caos y los gritos dentro de la cabina, la tripulación mantuvo la calma y logró completar el aterrizaje sin heridos. Tras el incidente, Delta emitió un comunicado en el que aseguró que “nada es más importante que la seguridad de nuestra gente y nuestros clientes”, al tiempo que retiró de circulación la aeronave para realizar una inspección exhaustiva.

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) abrió una investigación para determinar las causas del desprendimiento y revisar los antecedentes de mantenimiento del avión. Mientras tanto, el hecho volvió a encender el debate en torno a la seguridad de los modelos Boeing 737, que en los últimos años han protagonizado distintos incidentes que pusieron en alerta a especialistas y viajeros frecuentes.

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd.

