Barcelona ya oficializó el reemplazante de Valverde: ¿Quién es el nuevo DT de Messi?

La dirigencia de Barcelona oficializó hoy el despido del entrenador Ernesto Valverde luego de una larga jornada de reuniones y acto seguido confirmó como su reemplazante a Enrique "Quique" Setién, de 61 años y con pasado reciente en Betis, de Sevilla, cuyo contrato se extenderá hasta junio de 2022, descartándose así que Xavi Hernández, ex jugador del club, llegue para ocupar ese cargo a mediados de este año.



Atrás quedaron entonces las candidaturas lanzadas por medios españoles respecto del sucesor de Valverde prácticamente desde fines del año pasado, que además de Xavi incluían al holandés Ronald Koeman, de paso anterior por la entidad "blaugrana", el entrenador de Bélgica, Roberto Martínez, e inclusive tres técnicos argentinos como Marcelo Gallardo, Mauricio Pochettino (su pasado en el Espanyol lo hizo bajarse antes de cualquier ofrecimiento, y ayer mismo Gabriel Milito, que fue jugador "culé" y de gran relación con Lionel Messi.



Todos ellos mantenían posibilidades cuando poco antes de la medianoche en España la directiva del club de Catalunya emitió el siguiente comunicado: "Acuerdo entre el FC Barcelona y Ernesto Valverde para la finalización de su contrato como entrenador del primer equipo. Gracias por todo, Ernesto. Mucha suerte en el futuro".



Pero apenas un puñado de minutos más tarde estas se desvanecieron con la publicación de un segundo y escueto comunicado: "Quique Setién será el nuevo entrenador del FC Barcelona. Bienvenido".



Enrique Setién Solar nació el 27 de septiembre de 1958 en Santander y llegó a jugar como mediocampista en Atlético de Madrid y hasta tres partidos en la selección española. Pero lo más importante es que como entrenador se confesó ferviente admirador del Barcelona de Josep Guardiola y de su figura consular, Lionel Messi. Claro que mucho antes manifestó su devoción por aquel "Barsa" del holandés Johan Cruyff.



Asi intentaba y por momentos lograba jugar el Betis del argentino Giovani Lo Celso en la temporada anterior, y así intentará que lo haga desde mañana mismo, cuando se haga cargo del equipo en la programada jornada de doble turno (a las 11 y las 18 de España) que había diagramado Valverde, este Barcelona que por cuatro meses no contará con Luis Suárez y para reemplazarlo tiene en la mira al argentino ex San Lorenzo Ezequiel "Chimy" Ávila, goleador de Osasuna que el 6 de febrero cumplirá 26 años.



La salida de Valverde, de 55 años, comenzó a gestarse luego de la eliminación en la semifinal de la nueva Supercopa de España ante Atlético de Madrid, el pasado jueves, Valverde encabezó el entrenamiento matutino en la Ciudad Deportiva pero luego se reunió con el presidente del club "culé", Josep María Bartomeu, y allí se dieron los primeros indicios del final del ciclo iniciado el primera de junio de 2017.



Luego del encuentro, Bartomeu se reunió por espacio de cuatro horas con la Junta Directiva en las oficinas del estadio Camp Nou, donde se pusieron de acuerdo en despedir al cuerpo técnico que tenía contrato con el club hasta junio de este año.



Valverde asumió en Barcelona el primero de junio de 2017 y en total dirigió 145 partidos, de los cuales ganó 97, empató 32 y perdió 16. Y se despidió con dos liga españolas, una Copa del Rey y una Supercopa de España.



Pero su figura quedó debilitada luego de la eliminación en la semifinal de la última Liga de Campeones de Europa ante Liverpool, de Inglaterra, tras perder por 4-0 el partido de vuelta luego de haber ganado la ida en el Camp Nou por 3-0.



La "Champions" fue siempre el punto débil del entrenador, ya que en la edición 2018 protagonizó otra dolorosa eliminación en cuartos de final cuando cayó ante Roma, de Italia, por 3-0 en el Olímpico y dejó sin efecto el triunfo 4-1 de la ida en Barcelona.



El último golpe que recibió Valverde fue el pasado jueves, cuando perdió ante Atlético de Madrid por 3-2 en la semifinal de la nueva Supercopa de España disputada en Arabia Saudita.



Bajo la gestión de Valverde, el capitán Messi llegó a esa función tras la partida de Andrés Iniesta (hoy estuvo presente en el último entrenamiento de Valverde) a Japón en agosto de 2018 y en total disputó 124 partidos, convirtió 112 goles y dio 49 asistencias.



Ahora Setién tendrá que asumir la responsabilidad más grande de su carrera en una edad ideal, ya que nunca dirigió a un equipo grande, y lo hará ya el sábado frente a Granada por la liga española, esperando el mes próximo para empezar a afrontar los octavos de final de la Champions League ante Napoli, en el partido de ida que se jugará en Italia el 25 de febrero.



Sin embargo hay un factor, el económico, que tendrá que sobrellevar y en la que deberá tener participación: : Barcelona debe recaudar 140.000.000 de dólares de acá a junio de este año para estabilizar sus finanzas, y para ello será necesario que avance en todas las competencias en las que participe, obviamente que empezando por su principal fuente de ingresos desde la faz deportiva como es la Liga de Campeones. Para eso lo contrataron. Y por eso prescindieron de Valverde. Habrá que ver si cuenta con plantel para lograrlo.