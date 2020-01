Trump “atendió” al ex asesor que podría complicarlo

WASHINGTON

Donald Trump arremetió ayer contra su ex asesor de Seguridad Nacional John Bolton, cuyas confidencias complican los llamados del presidente estadounidense para ser rápidamente absuelto en el juicio político en su contra en el Senado, sin llamar a nuevos testigos.

El inquilino de la Casa Blanca atacó a Bolton, a quien despidió en septiembre, al señalar que el ex asesor le “rogó” tener ese trabajo pero que había mostrado “muchos más errores de juicio” en su desempeño. “Fue despedido porque francamente, si lo hubiera escuchado, ya estaríamos en la Sexta Guerra Mundial, y sale e INMEDIATAMENTE escribe un libro desagradable y falso. Todo clasificado de Seguridad Nacional”, tuiteó el mandatario.

EL LIBRO NO PUEDE PUBLICARSE

Poco después, la Casa Blanca respaldó las diatribas de Trump en Twitter y dijo que el manuscrito, que se titula “The Room Where it Happened” (”La habitación donde sucedió”), no puede ser publicado tal cual fue presentado debido a que contiene información clasificada, tras ser sometido a un proceso de revisión que se aplica a cualquier empleado de la sede del Poder Ejecutivo que escriba un libro.

El texto de Bolton, conocido por sus posiciones beligerantes, socava una de las principales líneas de defensa de Trump en el juicio político, tras ser acusado por la Cámara de Representantes de abuso de poder y obstrucción al Congreso.

Los demócratas afirman que Trump congeló ayuda militar a Ucrania durante dos meses en julio para presionar al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, a iniciar una investigación sobre Joe Biden -su posible rival en los comicios presidenciales de noviembre- y su hijo Hunter, involucrando así ilícitamente a una nación extranjera en la política electoral de EE UU.

Según publicó el domingo The New York Times, Bolton detalla en el borrador de su libro que el presidente quería congelar la ayuda militar a Ucrania hasta que Kiev abriera esa pesquisa. Es decir, confirma el corazón de la acusación a Trump.

La divulgación de contenidos del borrador fortaleció a los demócratas, que hace semanas piden convocar a Bolton y a altos funcionarios de la Casa Blanca como testigos en el juicio, algo a lo que Trump y sus partidarios se oponen. Bolton quiere testificar. No obstante, las chances de que el juicio político contra Trump culmine con una destitución es prácticamente imposible, pues el oficialismo republicano cuenta con una mayoría de 53 votos contra 47, y se requieren dos tercios (67 votos) para lograrlo. (AFP y AP)