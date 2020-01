¿Las criptomonedas pueden ser una solución para ganarle a la inflación?

Las criptomonedas son activos digitales escasos. Es una nueva forma de dinero pero virtual que puede ser programada y conectada a cualquier sistema informático. Se guardan en direcciones y solo quien tiene la clave digital correspondiente puede mover los fondos.

Estos activos digitales permiten que cualquier persona con una conexión a internet tenga acceso a una cuenta desde donde puede pagar, cobrar y depositar sus ahorros. A su vez, este funcionamiento similar al email hace que no conozcan fronteras. Una transacción a otro continente cuesta lo mismo que pagarle a un amigo ubicado a pocos metros.

Esta tecnología, llamada blockchain, permite crear dinero programable y es el centro de una industria de más de 170 mil millones de dólares en todo el mundo.

Hace pocos días, en nuestro país surgió una propuesta para que el Estado utilice criptomonedas con un único objetivo: usar un instrumento que no pierda valor, es decir, que no se lo “coma” la inflación.

Para conocer cómo funciona este mundo del dinero digital y si es una alternativa para tener una reserva de valor estable, EL DÍA consultó a Kevin Bootz, el único argentino que creó una criptomoneda, que ya está operativa en los mercados: la ISBT de Inbest Network.

Este autodidacta bonaerense de solo 27 años nacido y criado en Adrogué viene de una familia relacionada con el mundo de las finanzas, ya que desde que era adolescente trabajó con su padre en la empresa familiar de servicios financieros. Como representante de una generación que piensa y se vincula desde el mundo digital, fue solo cuestión de tiempo para que creara su propia Fintech (empresa de tecnología vinculada a las finanzas) y se largara a profundizar su proyecto en este mercado. Bootz ratifica no solo la idea de utilizar una criptomoneda para contar con un elemento que no genere inflación, sino que también revela que durante la gestión de María Eugenia Vidal en la Provincia de Buenos Aires avanzó para implementarla en programas puntuales. Y agrega que, actualmente, trabajan con un gobierno provincial para pagarle parte del sueldo a sus empleados públicos

Es que, asegura, la moneda IBST es un activo creado sobre una blockchain pública que no puede ser falsificado, no tiene inflación y no puede volver a emitirse.

“Argentina tiene un mercado con alta inestabilidad económica, lo que genera que sean necesarias nuevas soluciones para poder hacer frente a esa inestabilidad cambiaria y financiera. Cuando existen estos problemas y las soluciones más conocidas no funcionaron, la gente quiere buscar otras opciones para resolverlos. Si bien creo que es necesario pensar en el largo plazo para poder solucionar la situación económica, creo que las criptomonedas pueden ayudar, aliviando un poco esta problemática”, puntualiza Bootz.

El equipo económico de Alberto Fernández recibió una propuesta para complementar el peso actual y crear una moneda virtual que se administraría con una tarjeta y de esa manera, se podría eliminar la evasión y recaudaría alrededor de 80.000 millones de dólares más por año. La Fundación Inclusión Productiva fue quien presentó la propuesta y además se la hizo conocer a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y a la Unión Industrial Argentina.

El ex director del Nuevo Banco del Chaco, Carlos María De los Santos, y presidente de la Fundación explicó que la iniciativa forma parte de una propuesta integral que busca principalmente reducir la evasión e inyectar dinero a la economía. Por eso propuso la creación del Peso Argentino Digital (PAD) para reemplazar parte del circulante actual de pesos físicos, implementando las estructuras digitales y tecnológicas actuales de los bancos, una especie de criptomoneda.

Al respecto, el director de Inbest explica que “si el Estado toma parte de esto la puede implementar. Estamos en conversaciones con un gobierno provincial que quiere pagarle a sus maestros con criptomoneda, con la que se podrían pagar impuestos. También en Provincia de Buenos Aires mantuvimos negociaciones con (el ex Jefe de gabinete de Vidal) Federico Salvai para aplicarla a una tarjeta alimentaria, algo similar a lo que lanzó el gobierno nacional ahora. En el país tenemos más de 100 mil usuarios y creemos que es una herramienta eficaz para estimular el consumo sin generar inflación, porque no se puede emitir. Nuestra moneda tiene más del 90 por ciento de su circulación en Argentina ”.

Para Bootz, sería una inversión a largo plazo pero con efecto en el corto. “Hay una barrera educativa para meterse en criptomonedas, pero si el mercado gana volumen transado genera más confianza y crece su utilidad. Nosotros ya usamos nuestra cripto en el país para operaciones de compraventa en el sector inmobiliario y tenemos una plataforma para comprar productos de consumo masivo mediante un acuerdo con empresas mayoristas”.

Cuando se le consulta a Bootz sobre las dudas que puede generar el realizar transacciones o recibir pagos con una moneda virtual, el financista explica que “nosotros creeemos que las operaciones con criptomonedas no deben hacerse desde el anonimato y que tiene que ser un mercado muy regulado y con reglas claras para que sea confiable y, además, evitar operaciones ilegales”.

Por eso el creador de la cripto argentina aclara que hace casi dos años lanzó al mercado virtual la primera divisa digital nacional, IBST, que opera en su propio ecosistema financiero en un mercado en el que el Bitcoin es la referencia entre cientos de monedas digitales. Por eso Inbest busca un crecimiento menos rutilante pero seguro entre sus adquirentes locales y de los países de la región en los que se está desplegando.

Hay empresas líderes que están adoptando las criptomonedas, como JP Morgan, que anunció que van a lanzar su propia criptomoneda; Facebook, que también tiene proyectos al respecto; y Fidelity, que ofrece soluciones para mantener, guardar y custodiar criptomonedas.

En nuestro país cerca del 60 por ciento de las personas no están bancarizadas, y, además existe un gran arraigo por el dólar. ¿Serán las criptomonedas parte de la solución?

