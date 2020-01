Ley Fiscal: "La negociación está caída, nos quedamos sin interlocutores", dijo Bianco

El jefe de Gabinete de Axel Kicillof, Carlos Bianco, salió a cruzar con dureza esta tarde a la oposición bonaerense, al asegurar que la negociación por la Ley Fiscal está caída porque el Ejecutivo "se quedó sin interlocutores" en esa mesa de diálogo. "Hay mucha gente de ellos que está de vacaciones. Ese es un problema. Espero que se pongan a laburar", dijo Bianco en una conferencia de prensa en la que anunció que el Ejecutivo ya giró a la Cámara de Diputados una nueva iniciativa, modificada para incluir varias propuestas de Juntos por el Cambio pero que sigue manteniendo el incremento del 75 por ciento en el Inmobiliario para las propiedades de mayor valuación fiscal.

"Nosotros intentamos por todos los medios desde hace diez días llegar a un consenso. Pero no se pudo. Nos reunimos ayer, porque esperábamos una respuesta. Nos dijeron que para hoy iban a tener una respuesta, pero tampoco nos respondieron. Bueno, listo, nosotros enviamos el proyecto. Ahora que no salgan en las escalinatas de la Legislatura por la tele. Que se pongan a laburar. Que se sienten en las bancas y discutan cada uno de los artículos de la ley", disparó Bianco en la Sala de Periodistas de Gobernación. Y apuntó contra los dirigentes de Juntos por el Cambio, al afirmar que la falta de respuestas a la propuesta que hizo el Ejecutivo puede ser "por una interna de ellos o sólo por poner palos en la rueda".

Bianco ofició esta tarde de portavoz del Ejecutivo provincial en el conflicto por la Ley Fiscal, que viene siendo eje de una fuerte pulseada entre el oficialismo y la oposición. El Jefe de Gabinete informó que el gobierno hizo una propuesta de modificaciones al proyecto en una reunión que mantuvieron ayer con intendentes y legisladores de Juntos por el Cambio. Esos cambios, que incluyen retrotraer aumentos en varias actividades de Ingresos Brutos y poner tope de 55 por ciento a la suba de Patente, habían sido planteados justamente por la oposición. Con respecto al controvertido 75 por ciento de aumento en el Inmobiliario, dijo que no se quitó, como pedía la oposición, pero sí se redujo el impacto. "Son 1.400.000 partidas menos en las que va a aplicar el aumento del 55 por ciento y no del 75 por ciento. Nos pareció razonable aminorar el impacto sobre la clase media alta o la clase media", explicó.

Pero, aseguró Bianco, la oposición no respondió. "Nos dijeron que la propuesta era superadora, que era viable pero que la tenían que discutir internamente. Nosotros le dijimos ayer que necesitábamos una respuesta a cualquier hora, que teníamos teléfono abierto toda la noche porque hoy a la mañana teníamos que hacer los ajustes correspondientes. Nos hicieron llegar mensajes diciendo que ayer no podían dar la respuesta, entre otras cosas porque María Eugenia Vidal estaba volviendo de su viaje. Hoy a la mañana hemos recibido varios llamados pidiendo precisiones, explicamos y todo el tiempo nos decían que en un rato nos contestaban. Les repetimos que nosotros necesitábamos a las 14 presentar el proyecto de ley para que pueda ser tratado en la sesión de mañana. Y no tuvimos más respuesta", relató.

Y tiró un tiro por elevación a la ex gobernadora. "Vidal creo que llegó al aeropuerto el día de hoy. No lo sé, lo ví por la tele. Creo que hay mucha gente de ellos que está de vacaciones. Creo que eso es un problema. Nuevamente han fallado los interlocutores, hay idas y vueltas. Yo no sé qué pasa, porque a esta altura todo es especulación: si no se pueden poner de acuerdo entre ellos, porque varios interlocutores que hablaron con nosotros nos decían que estaban de acuerdo con la propuesta", disparó.

. "La negociación se cayó porque la respuesta que esperábamos era para hoy a la mañana. Quedamos con todos los equipos técnicos a disposición para cualquier contrapropuesta que quisieran hacer, todos pendientes. Nunca contestaron. Ellos tienen la potestad de hacerle cambios. Esperamos que sean razonables. Y que se pongan a laburar. Ahora se abre una instancia de debate legislativo, como corresponde", agregó.