Bolsonaro, contra Alberto F. y Cristina por el aborto y “el regreso del zurdaje”

RÍO DE JANEIRO

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, arremetió contra el presidente Alberto Fernández por su postura a favor de impulsar una ley para despenalizar el aborto, y afirmó que en la Argentina regresó “el zurdaje”. Además, insultó a sus propios seguidores que lo cuestionan por haberse aliado a la llamada “vieja política” en el Parlamento.

“Leí que el presidente de la Argentina va a legalizar el aborto. Sacaron a (Mauricio) Macri y el resultado es ese. Pueblo argentino, lo lamento, es lo que ustedes se merecen”, afirmó Bolsonaro durante una transmisión en vivo por Facebook.

Al hablar sobre los problemas que tiene para gobernar, Bolsonaro dijo que, en la Argentina, Macri fue criticado por los resultados de su Gobierno. “Miren el ejemplo de la Argentina. Macri fue elegido hace cinco años con un discurso parecido al mío, siendo uno de los países que logró liberarse del grupito del Foro de San Pablo, el grupito de Cristina Kirchner, de Dilma (Rousseff), de Nicolás Maduro. Macri, como yo, no pudo hacer todo lo que quería hacer en el gobierno”, subrayó.

Según Bolsonaro, a Macri “lo criticaron tanto hasta que volvió el ‘zurdaje’ con Cristina Kirchner”.

No es la primera vez que Bolsonaro critica al Gobierno de Fernández con quien tienen profundas diferencias ideológicas.

Sus desafueros vienen desde la campaña electoral argentina, cuando calificó de “bandidos de izquierda” a Fernández y a la entonces candidata a la Vicepresidencia, Cristina Kirchner.

Tampoco quiso asistir a su investidura como mandatario y aunque amenazó con no enviar a nadie del Gabinete brasileño, a última hora optó por el vicepresidente Hamilton Murao para reemplazarlo en la ceremonia.

INSULTOS POR FACEBOOK

De buen humor y entre risas, Bolsonaro también ocupó parte de su programa semanal en Facebook para defender su decisión de acercarse al Congreso y al Supremo Tribunal Federal.

El mandatario dijo que en su gobierno la Operación Lava Jato “no tiene razón de ser porque no hay corrupción”.

“Estoy viendo en mi página de Facebook a seguidores que ahora me insultan, me dicen que soy corrupto. ¿Puedo decir malas palabras? La puta que los parió, mierda. No me jodan, hablan mierdas sin saber lo que está ocurriendo en el país”, aseguró.

ESTATUA POR LA “NEGLIGENCIA”

Mientras, una estatua de Bolsonaro, emulando a Nerón, el emperador que vio arder a Roma mientras tocaba su lira, fue levantada por la organización Greenpeace en una zona devastada del Pantanal en protesta por la “negligencia” del Gobierno en la protección ambiental del país.

“Al igual que Nerón y su lira en la Roma incendiada, la loca melodía de los abusos y desmontes del Gobierno de Bolsonaro simboliza el proyecto de destrucción que aviva el fuego en los principales biomas naturales brasileños”, señala Greenpeace.

La estatua, de cuatro metros de altura y en su mayoría blanca, simula a la del emperador Nerón, pero tiene el rostro de Bolsonaro. Con una corona de olivos sobre su cabeza, una lira dorada en su mano izquierda y la derecha extendida como dando una orden, la efigie se complementa con una túnica sobre la cual se extiende la piel de un jaguar, el felino también amenazado por el fuego.

Los incendios en el Pantanal, el humedal más grande del Planeta han crecido más de un 200 por ciento entre enero y septiembre de este año, los mayores registrados para este período desde 1998 cuando comenzaron a analizarse los datos.

El Pantanal es un bioma de 250.000 kilómetros cuadrados compartido entre Brasil, Bolivia y Paraguay. El 56 por ciento de su superficie en suelo brasileño (en el centro oeste del país). El 26 por ciento de esa área ya fue devastada con las llamas.

La organización ambientalista culpa a Bolsonaro por la negligencia de sus acciones y por poner en riesgo al país con unas políticas que, además de dañar su imagen, alegan, afecta su economía al ahuyentar la inversión extranjera por el maltrato al medio ambiente.

“Al despreciar el medio ambiente, es como si el Gobierno de Bolsonaro quemara una marca sumamente valiosa que se llama Brasil: inversionistas, empresarios, banqueros, jefes de Estado y entidades nacionales y extranjeras ya advirtieron que deben retirar inversiones del país porque no quieren estar asociados a la práctica. delitos ambientales”, indicó la ONG. (EFE y Telam)